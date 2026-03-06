Рейтинг@Mail.ru
Посол России прокомментировал заявление Макрона о ядерном оружии
17:54 06.03.2026
Посол России прокомментировал заявление Макрона о ядерном оружии
Привлечение к сотрудничеству в военно-ядерной сфере неядерных государств ЕС, о котором в рамках "продвинутой ядерной доктрины" заявил президент Франции...
Посол России прокомментировал заявление Макрона о ядерном оружии

Посол Мешков заявил о подрыве Макроном режима ядерного нераспространения

Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом пресс-конференции
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом пресс-конференции. Архивное фото
ПАРИЖ, 6 мар – РИА Новости. Привлечение к сотрудничеству в военно-ядерной сфере неядерных государств ЕС, о котором в рамках "продвинутой ядерной доктрины" заявил президент Франции Эммануэль Макрон, - это путь к подрыву режима ядерного нераспространения, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
"Привлечение к сотрудничеству в военно-ядерной сфере неядерных государств Европы является прямым путём к подрыву действующего режима ядерного нераспространения", - заявил дипломат.
В понедельник Макрон заявил, что страна вошла в эпоху "продвинутой ядерной доктрины", сообщив, что впредь французское ядерное оружие будет использоваться для защиты всей Европы. По его словам, к инициативе присоединились уже восемь стран, которые впредь смогут принимать участие в ядерных учениях Франции. Он также заявил, что французские стратегические ВВС впредь могут быть размещены по всей Европе.
