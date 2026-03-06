Посол России прокомментировал заявление Макрона о ядерном оружии

ПАРИЖ, 6 мар – РИА Новости. Привлечение к сотрудничеству в военно-ядерной сфере неядерных государств ЕС, о котором в рамках "продвинутой ядерной доктрины" заявил президент Франции Эммануэль Макрон, - это путь к подрыву режима ядерного нераспространения, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.