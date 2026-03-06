https://ria.ru/20260306/es-2079089943.html
Посол России прокомментировал заявление Макрона о ядерном оружии
Посол России прокомментировал заявление Макрона о ядерном оружии - РИА Новости, 06.03.2026
Посол России прокомментировал заявление Макрона о ядерном оружии
Привлечение к сотрудничеству в военно-ядерной сфере неядерных государств ЕС, о котором в рамках "продвинутой ядерной доктрины" заявил президент Франции... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T17:54:00+03:00
2026-03-06T17:54:00+03:00
2026-03-06T17:54:00+03:00
в мире
франция
европа
россия
эммануэль макрон
алексей мешков
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771624933_0:375:2974:2048_1920x0_80_0_0_cabaf7ba4b8bb598c0ff73ccaf235d78.jpg
https://ria.ru/20260306/frantsiya-2078546585.html
франция
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771624933_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cd13194598440c12de06c4defb578f4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, европа, россия, эммануэль макрон, алексей мешков, евросоюз
В мире, Франция, Европа, Россия, Эммануэль Макрон, Алексей Мешков, Евросоюз
Посол России прокомментировал заявление Макрона о ядерном оружии
Посол Мешков заявил о подрыве Макроном режима ядерного нераспространения