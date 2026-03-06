Рейтинг@Mail.ru
Французский политик назвал киевский режим мафиозным - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:46 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/es-2079051125.html
Французский политик назвал киевский режим мафиозным
Французский политик назвал киевский режим мафиозным - РИА Новости, 06.03.2026
Французский политик назвал киевский режим мафиозным
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо охарактеризовал киевский режим как мафиозный после угроз Владимира Зеленского в адрес венгерского... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T15:46:00+03:00
2026-03-06T15:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
париж
франция
владимир зеленский
флориан филиппо
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973800371_719:725:3072:2048_1920x0_80_0_0_54429e1f8e35cb81dfa3fac5d5d4e1d2.jpg
https://ria.ru/20260305/zelenskiy-2078840747.html
украина
париж
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973800371_1017:507:3072:2048_1920x0_80_0_0_e177d5bd35e7c661ef8589434a66d36c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, париж, франция, владимир зеленский, флориан филиппо, виктор орбан, патриот, вооруженные силы украины, евросоюз, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Париж, Франция, Владимир Зеленский, Флориан Филиппо, Виктор Орбан, Патриот, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Французский политик назвал киевский режим мафиозным

Филиппо назвал киевский режим мафиозным

© AP Photo / Adrienne SurprenantЛидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо
Лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Adrienne Surprenant
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 6 мар – РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо охарактеризовал киевский режим как мафиозный после угроз Владимира Зеленского в адрес венгерского премьера Виктора Орбана и призвал перестать передавать Украине деньги и вооружение.
Зеленский в четверг начал угрожать Орбану встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины.
"Почему мы позволяем Зеленскому безнаказанно угрожать смертью главе правительства европейской страны?!.. И мы все еще отправляем этому мафиозному режиму деньги и оружие?! Стоп!" - написал Филиппо на своей странице в соцсети X.
Политик задался вопросом, почему не последовало никакой реакции от официального Парижа, в том числе от президента Эммануэля Макрона. Лидер "Патриотов" также выступил за выход Франции из Евросоюза.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Новая выходка Зеленского в адрес Орбана вызвала ярость на Западе
5 марта, 18:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПарижФранцияВладимир ЗеленскийФлориан ФилиппоВиктор ОрбанПатриотВооруженные силы УкраиныЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала