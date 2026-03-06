Французский политик назвал киевский режим мафиозным

ПАРИЖ, 6 мар – РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо охарактеризовал киевский режим как мафиозный после угроз Владимира Зеленского в адрес венгерского премьера Виктора Орбана и призвал перестать передавать Украине деньги и вооружение.