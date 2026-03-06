Французский политик назвал киевский режим мафиозным

ПАРИЖ, 6 мар – РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо охарактеризовал киевский режим как мафиозный после угроз Владимира Зеленского в адрес венгерского премьера Виктора Орбана и призвал перестать передавать Украине деньги и вооружение.
"Почему мы позволяем Зеленскому безнаказанно угрожать смертью главе правительства европейской страны?!.. И мы все еще отправляем этому мафиозному режиму деньги и оружие?! Стоп!" - написал Филиппо на своей странице в соцсети X.
Политик задался вопросом, почему не последовало никакой реакции от официального Парижа, в том числе от президента Эммануэля Макрона. Лидер "Патриотов" также выступил за выход Франции из Евросоюза.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.