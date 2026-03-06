Рейтинг@Mail.ru
В ЕС призвали ограничить передачу данных США, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2026
11:43 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/es-2078960422.html
В ЕС призвали ограничить передачу данных США, пишут СМИ
В ЕС призвали ограничить передачу данных США, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2026
В ЕС призвали ограничить передачу данных США, пишут СМИ
Глава надзорного органа ЕС по защите персональных данных Войчех Вевьоровский заявил о необходимости обозначить четкие границы для использования данных о... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T11:43:00+03:00
2026-03-06T11:43:00+03:00
в мире, сша, вашингтон (штат), евросоюз
В мире, США, Вашингтон (штат), Евросоюз
В ЕС призвали ограничить передачу данных США, пишут СМИ

Euractiv: еврокомиссар призвал ограничить передачу данных о европейцах США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Глава надзорного органа ЕС по защите персональных данных Войчех Вевьоровский заявил о необходимости обозначить четкие границы для использования данных о европейцах, передаваемых США, пишет издание Euractiv по итогам проведенного интервью.
"Вевьоровский заявил, что ключевой вопрос заключается в обеспечении того, чтобы любые данные, передаваемые в Вашингтон, использовались только для четко определенных целей, и чтобы ограничения соблюдались на практике", - пишет издание.
На фоне предстоящих переговоров между Европейским союзом и США о предоставлении биометрических баз данных европейцев Вевьоровский подчеркнул, что это событие представляет собой "исключительный прецедент" и поэтому необходимо четко придерживаться закрепленных "красных линий".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Он ухмыляется". Предупреждение Путина встревожило Запад
Вчера, 09:43
 
