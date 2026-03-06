https://ria.ru/20260306/es-2078957266.html
В ЕС призвали увеличить производство противоракетных снарядов для Украины
В ЕС призвали увеличить производство противоракетных снарядов для Украины
США не смогут обеспечивать Украину прежним количеством противоракетных боеприпасов, ЕС должен увеличить их производство, заявил еврокомиссар по обороне и... РИА Новости, 06.03.2026
В ЕС призвали увеличить производство противоракетных снарядов для Украины
Кубилюс: США не смогут обеспечивать Украину прежним количеством снарядов для ПВО