В ЕС призвали увеличить производство противоракетных снарядов для Украины - РИА Новости, 06.03.2026
11:33 06.03.2026
В ЕС призвали увеличить производство противоракетных снарядов для Украины
в мире, сша, украина, иран, андрюс кубилюс, марк рютте, евросоюз, нато
В мире, США, Украина, Иран, Андрюс Кубилюс, Марк Рютте, Евросоюз, НАТО
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 мар - РИА Новости. США не смогут обеспечивать Украину прежним количеством противоракетных боеприпасов, ЕС должен увеличить их производство, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте в интервью Рейтер признал, что ситуация вокруг Ирана может иметь негативный эффект для Украины из-за растущего спроса на системы ПВО.
"В связи с иранским кризисом США не смогут обеспечивать Украину этими снарядами для борьбы с баллистическими ракетами на прежнем уровне, потому что эти боеприпасы также нужны на Ближнем Востоке и самой Америке", - сказал он во время своего визита в Польшу.
По словам еврокомиссара, Европа должна нарастить собственное производство таких боеприпасов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Флаг Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В Италии заявили, что мира на Украине не достичь на условиях Европы
