Emirates рассчитывает полностью восстановить полеты в ближайшие дни
Emirates рассчитывает полностью восстановить полеты в ближайшие дни
Авиакомпания Emirates, осуществляющая рейсы из Дубая, рассчитывает в ближайшие дни полностью восстановить полеты по своим маршрутам, говорится в поступившем РИА РИА Новости, 06.03.2026
дубай
emirates
военная операция сша и израиля против ирана
дубай
Новости
дубай, emirates, военная операция сша и израиля против ирана
Дубай, Emirates, Военная операция США и Израиля против Ирана
