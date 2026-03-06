Рейтинг@Mail.ru
21:16 06.03.2026
Emirates рассчитывает полностью восстановить полеты в ближайшие дни
Авиакомпания Emirates, осуществляющая рейсы из Дубая, рассчитывает в ближайшие дни полностью восстановить полеты по своим маршрутам, говорится в поступившем РИА РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T21:16:00+03:00
2026-03-06T21:16:00+03:00
дубай, emirates, военная операция сша и израиля против ирана
Дубай, Emirates, Военная операция США и Израиля против Ирана
Самолет авиакомпании Emirates. Архивное фото
ДОХА, 6 мар - РИА Новости. Авиакомпания Emirates, осуществляющая рейсы из Дубая, рассчитывает в ближайшие дни полностью восстановить полеты по своим маршрутам, говорится в поступившем РИА Новости сообщении компании.
"Emirates рассчитывает полностью восстановить свою маршрутную сеть в ближайшие дни при условии доступности воздушного пространства и выполнении всех операционных требований", - отметил перевозчик.
Дубай Emirates Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
