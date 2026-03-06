https://ria.ru/20260306/ek-2079058453.html
ЕК встала на сторону Киева в вопросе трубопровода "Дружба", заявил Сийярто
ЕК встала на сторону Киева в вопросе трубопровода "Дружба", заявил Сийярто - РИА Новости, 06.03.2026
ЕК встала на сторону Киева в вопросе трубопровода "Дружба", заявил Сийярто
Еврокомиссия ответила на письмо Венгрии и Словакии по поводу блокировки нефтепровода "Дружба", но не поддержала две страны ЕС, а встала на сторону Киева, заявил РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T16:11:00+03:00
2026-03-06T16:11:00+03:00
2026-03-06T16:11:00+03:00
в мире
венгрия
словакия
киев
петер сийярто
еврокомиссия
евросоюз
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797963914_0:75:2942:1729_1920x0_80_0_0_9ec16e08f0c46f1349590653389135aa.jpg
https://ria.ru/20260226/orban-2076890587.html
венгрия
словакия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797963914_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1b146d3caa4678082bc541a19070d60c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, словакия, киев, петер сийярто, еврокомиссия, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Словакия, Киев, Петер Сийярто, Еврокомиссия, Евросоюз, Мирный план США по Украине
ЕК встала на сторону Киева в вопросе трубопровода "Дружба", заявил Сийярто
Сийярто: ЕК встала на сторону Киева в вопросе трубопровода "Дружба"