ЕК встала на сторону Киева в вопросе трубопровода "Дружба", заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Еврокомиссия ответила на письмо Венгрии и Словакии по поводу блокировки нефтепровода "Дружба", но не поддержала две страны ЕС, а встала на сторону Киева, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.