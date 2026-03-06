Рейтинг@Mail.ru
ЕК встала на сторону Киева в вопросе трубопровода "Дружба", заявил Сийярто
16:11 06.03.2026
ЕК встала на сторону Киева в вопросе трубопровода "Дружба", заявил Сийярто
в мире, венгрия, словакия, киев, петер сийярто, еврокомиссия, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Словакия, Киев, Петер Сийярто, Еврокомиссия, Евросоюз, Мирный план США по Украине
© AP Photo / Darko VojinovicГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Еврокомиссия ответила на письмо Венгрии и Словакии по поводу блокировки нефтепровода "Дружба", но не поддержала две страны ЕС, а встала на сторону Киева, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Стало ясно, что Киев сговаривается с Брюсселем, поскольку ЕК ответила на совместное письмо венгерского и словацкого правительств более, чем через десять дней. В этом письме они вообще не встали на защиту Венгрии и Словакии. В этом письме они утверждали, что Венгрия и Словакия не сталкиваются с проблемами поставок. Они оправдали украинцев и не встали на защиту государств-членов Европейского союза", - приводит слова Сийярто агентство MTI.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Орбан настоял на составе инспекции по состоянию "Дружбы", пишет Reuters
26 февраля, 14:48
 
В миреВенгрияСловакияКиевПетер СийяртоЕврокомиссияЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
