ЕС призвал Киев смириться с отменой блокады "Дружбы", пишут СМИ
10:54 06.03.2026
ЕС призвал Киев смириться с отменой блокады "Дружбы", пишут СМИ
в мире
киев
венгрия
украина
виктор орбан
politico
еврокомиссия
евросоюз
киев
венгрия
украина
ЕС призвал Киев смириться с отменой блокады "Дружбы", пишут СМИ

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Киеву надо смириться с необходимостью возобновить прокачку нефти по трубопроводу "Дружба", если он хочет получить кредит в 90 миллиардов евро, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного чиновника Еврокомиссии.
ЕС не так много других вариантов, и Украина и ее союзники могли бы ослабить доводы Венгрии, разрешив поставки нефти. Если Киев хочет получить 90 миллиардов евро, ему, по сути, нужно смириться с этим", - приводит Politico слова чиновника.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее завил, что Венгрия не пойдет на компромиссы с Украиной в связи с блокадой "Дружбы" и победит Киев силой.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Венгрия силой заставит Киев возобновить поставки по "Дружбе", заявил Орбан
5 марта, 17:01
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
