Украина не может стать членом ЕС к 2027 году, заявила еврокомиссар

БРЮССЕЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Украина никак не сможет стать членом ЕС к 2027 году при существующем сложном механизме присоединения, поэтому Еврокомиссия готовит для Киева некий эксклюзивный план постепенного членства, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

При этом в ЕК признают, что темпы необходимых для членства в ЕС реформ на Украине в последние месяцы забуксовали, при этом борьба с коррупцией, верховенство права, свобода СМИ и демократические институты "должны безоговорочно соответствовать требуемым критериям". "В последние месяцы темпы замедлились, несколько законопроектов застряли в парламенте", - сообщает издание.