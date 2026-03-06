Рейтинг@Mail.ru
Украина не может стать членом ЕС к 2027 году, заявила еврокомиссар - РИА Новости, 06.03.2026
10:44 06.03.2026
Украина не может стать членом ЕС к 2027 году, заявила еврокомиссар
Украина не может стать членом ЕС к 2027 году, заявила еврокомиссар - РИА Новости, 06.03.2026
Украина не может стать членом ЕС к 2027 году, заявила еврокомиссар
Украина никак не сможет стать членом ЕС к 2027 году при существующем сложном механизме присоединения, поэтому Еврокомиссия готовит для Киева некий эксклюзивный... РИА Новости, 06.03.2026
в мире, украина, киев, германия, еврокомиссия, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Киев, Германия, Еврокомиссия, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Украина не может стать членом ЕС к 2027 году, заявила еврокомиссар

Еврокомиссар Кос: Украина не может стать членом ЕС к 2027 году

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Украина никак не сможет стать членом ЕС к 2027 году при существующем сложном механизме присоединения, поэтому Еврокомиссия готовит для Киева некий эксклюзивный план постепенного членства, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
"Эта страна не сможет присоединиться к ЕС к 2027 году в рамках существующей процедуры", - сообщила она изданию Блумберг.
Вместо этого ЕК готовит сценарий постепенного предоставления Украине прав на членство, против которого негласно уже выступила Германия, а также Венгрия. При этом в ЕК не могут пояснить, будет ли такой сценарий распространяться только на Украину или также на другие страны-кандидаты, которые ждут своей очереди уже более десяти лет.
При этом в ЕК признают, что темпы необходимых для членства в ЕС реформ на Украине в последние месяцы забуксовали, при этом борьба с коррупцией, верховенство права, свобода СМИ и демократические институты "должны безоговорочно соответствовать требуемым критериям". "В последние месяцы темпы замедлились, несколько законопроектов застряли в парламенте", - сообщает издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Последний путинский намек для неразумной Европы
