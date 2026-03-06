https://ria.ru/20260306/ek-2078941769.html
Украина не может стать членом ЕС к 2027 году, заявила еврокомиссар
Украина не может стать членом ЕС к 2027 году, заявила еврокомиссар - РИА Новости, 06.03.2026
Украина не может стать членом ЕС к 2027 году, заявила еврокомиссар
Украина никак не сможет стать членом ЕС к 2027 году при существующем сложном механизме присоединения, поэтому Еврокомиссия готовит для Киева некий эксклюзивный... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T10:44:00+03:00
2026-03-06T10:44:00+03:00
2026-03-06T10:44:00+03:00
в мире
украина
киев
германия
еврокомиссия
евросоюз
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:232:3185:2024_1920x0_80_0_0_e06c662e683bf99755ab200b8d87d961.jpg
https://ria.ru/20260306/evropa-2078863989.html
украина
киев
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_73a00791dbadd11965fc1e7cc77a7660.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, германия, еврокомиссия, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Киев, Германия, Еврокомиссия, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Украина не может стать членом ЕС к 2027 году, заявила еврокомиссар
Еврокомиссар Кос: Украина не может стать членом ЕС к 2027 году
БРЮССЕЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Украина никак не сможет стать членом ЕС к 2027 году при существующем сложном механизме присоединения, поэтому Еврокомиссия готовит для Киева некий эксклюзивный план постепенного членства, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
"Эта страна не сможет присоединиться к ЕС
к 2027 году в рамках существующей процедуры", - сообщила она изданию Блумберг
.
Вместо этого ЕК
готовит сценарий постепенного предоставления Украине
прав на членство, против которого негласно уже выступила Германия
, а также Венгрия
. При этом в ЕК не могут пояснить, будет ли такой сценарий распространяться только на Украину или также на другие страны-кандидаты, которые ждут своей очереди уже более десяти лет.
При этом в ЕК признают, что темпы необходимых для членства в ЕС реформ на Украине в последние месяцы забуксовали, при этом борьба с коррупцией, верховенство права, свобода СМИ и демократические институты "должны безоговорочно соответствовать требуемым критериям". "В последние месяцы темпы замедлились, несколько законопроектов застряли в парламенте", - сообщает издание.