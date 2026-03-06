Рейтинг@Mail.ru
ЕК так и не нашла способ обойти Венгрию в вопросе кредита Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2026
09:39 06.03.2026
ЕК так и не нашла способ обойти Венгрию в вопросе кредита Киеву, пишут СМИ
ЕК так и не нашла способ обойти Венгрию в вопросе кредита Киеву, пишут СМИ

Politico: ЕС не может сейчас найти способ обойти Венгрию в вопросе кредита Киеву

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Еврокомиссия пока не смогла найти способ предоставить Киеву кредит в размере 90 миллиардов евро в обход Венгрии, в ЕС признают, что быстрого решения этой проблемы не существует, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов и чиновника ЕС.
"Чиновники Еврокомиссии обсуждают, есть ли способ предоставить Украине эти средства, несмотря на несогласие Венгрии, но пока четкого ответа не получено", - приводит издание данные источников.
Газовое оборудование - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Страны ЕС израсходовали двухмесячный запас газа за две недели
5 марта, 19:35
Как заявил Politico дипломат ЕС, участвующий в обсуждениях, вопреки некоторым позитивным сигналам, поступающим из ЕК, быстрого юридического или процедурного решения, позволяющего оттеснить Венгрию на второй план, не существует.
При этом ЕС возлагает надежды на то, что решение будет найдено к встрече лидеров ЕС 19 марта. Как сообщается в проекте заявления по итогам саммита, датированном 2 марта, который, как ожидается, пройдет еще несколько доработок, лидеры "приветствуют" соглашение о кредите и с нетерпением ждут "первой выплаты Украине к началу апреля".
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Последний путинский намек для неразумной Европы
Вчера, 08:00
 
В миреВенгрияУкраинаКиевПетер СийяртоЕвросоюзЕврокомиссияМирный план США по Украине
 
 
