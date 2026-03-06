ЕК так и не нашла способ обойти Венгрию в вопросе кредита Киеву, пишут СМИ

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Еврокомиссия пока не смогла найти способ предоставить Киеву кредит в размере 90 миллиардов евро в обход Венгрии, в ЕС признают, что быстрого решения этой проблемы не существует, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов и чиновника ЕС.