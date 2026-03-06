ЕК так и не нашла способ обойти Венгрию в вопросе кредита Киеву, пишут СМИ

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Еврокомиссия пока не смогла найти способ предоставить Киеву кредит в размере 90 миллиардов евро в обход Венгрии, в ЕС признают, что быстрого решения этой проблемы не существует, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов и чиновника ЕС.
«
"Чиновники Еврокомиссии обсуждают, есть ли способ предоставить Украине эти средства, несмотря на несогласие Венгрии, но пока четкого ответа не получено", - приводит издание данные источников.
При этом ЕС возлагает надежды на то, что решение будет найдено к встрече лидеров ЕС 19 марта. Как сообщается в проекте заявления по итогам саммита, датированном 2 марта, который, как ожидается, пройдет еще несколько доработок, лидеры "приветствуют" соглашение о кредите и с нетерпением ждут "первой выплаты Украине к началу апреля".
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Последний путинский намек для неразумной Европы
Вчера, 08:00