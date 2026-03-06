Рейтинг@Mail.ru
Жители Дубая получили предупреждение о ракетной угрозе
11:00 06.03.2026 (обновлено: 11:06 06.03.2026)
Жители Дубая получили предупреждение о ракетной угрозе
Жители Дубая получили предупреждение о ракетной угрозе
Жители Дубая снова получили предупреждение спуститься в убежища из-за ракетной угрозы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.03.2026
в мире, дубай, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, Военная операция США и Израиля против Ирана
Жители Дубая получили предупреждение о ракетной угрозе

Жители Дубая получили предупреждение спуститься в убежища из-за ракетной угрозы

Люди в центре Дубая
© AP Photo / Fatima Shbair
Люди в центре Дубая . Архивное фото
ДУБАЙ, 6 мар - РИА Новости. Жители Дубая снова получили предупреждение спуститься в убежища из-за ракетной угрозы, передает корреспондент РИА Новости.
"В связи со сложившейся ситуацией и потенциальной угрозой ракетного обстрела немедленно укройтесь в ближайшем безопасном здании и держитесь подальше от окон, дверей и открытых пространств. Дождитесь дальнейших инструкций", - говорится в сообщении на экранах телефонов.
Названы самые популярные схемы обмана россиян, застрявших в ОАЭ
