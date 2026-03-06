Рейтинг@Mail.ru
Прилетевшая из Дубая в Екатеринбург туристка рассказала о потере багажа - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:35 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/dubaj-2079141768.html
Прилетевшая из Дубая в Екатеринбург туристка рассказала о потере багажа
Прилетевшая из Дубая в Екатеринбург туристка рассказала о потере багажа - РИА Новости, 06.03.2026
Прилетевшая из Дубая в Екатеринбург туристка рассказала о потере багажа
Прилетевшая из Дубая в Екатеринбург вместе с семьей российская туристка рассказала РИА Новости, что их багаж потеряли, из-за этого пришлось сдать билеты на... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T22:35:00+03:00
2026-03-06T22:35:00+03:00
в мире
екатеринбург
иран
дубай
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004536562_0:184:3182:1974_1920x0_80_0_0_4e9ff8da1ef7f29265969bbb575b863d.jpg
https://ria.ru/20260302/dubay-2077820110.html
екатеринбург
иран
дубай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004536562_451:0:3182:2048_1920x0_80_0_0_33839cf015a35c864b7a982b05d99ab0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, екатеринбург, иран, дубай, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Екатеринбург, Иран, Дубай, Военная операция США и Израиля против Ирана
Прилетевшая из Дубая в Екатеринбург туристка рассказала о потере багажа

РИА Новости: прилетевшая из ОАЭ в Россию туристка рассказала о потере багажа

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПассажиры в Екатеринбурге
Пассажиры в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Пассажиры в Екатеринбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Прилетевшая из Дубая в Екатеринбург вместе с семьей российская туристка рассказала РИА Новости, что их багаж потеряли, из-за этого пришлось сдать билеты на дальнейший перелет домой, однако ей это уже кажется мелочью по сравнение с тем, что пришлось пережить в ОАЭ.
"Все хорошо. Мы в Екатеринбурге. Долетели отлично, вылет без задержек, но на час дольше летели. Еще не дома, потеряли багаж, а мы транзитом через Екатеринбург летим, пришлось сдать билеты, снять гостиницу и ждать багаж, так как это заграница, получение только на таможне лично", - рассказала туристка.
По ее словам, ситуация с багажом кажется мелочью по сравнению с тем, от чего им удалось сбежать - взрывов в Дубае. "Конечно, это уже мелочь. Не найдется - ничего страшного", - отметила она.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Обстановка в аэропорту Дубая - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Россиянка осталась в Дубае без вещей, сдав багаж перед отменой рейса
2 марта, 11:08
 
В миреЕкатеринбургИранДубайВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала