Прилетевшая из Дубая в Екатеринбург туристка рассказала о потере багажа

КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Прилетевшая из Дубая в Екатеринбург вместе с семьей российская туристка рассказала РИА Новости, что их багаж потеряли, из-за этого пришлось сдать билеты на дальнейший перелет домой, однако ей это уже кажется мелочью по сравнение с тем, что пришлось пережить в ОАЭ.
"Все хорошо. Мы в Екатеринбурге. Долетели отлично, вылет без задержек, но на час дольше летели. Еще не дома, потеряли багаж, а мы транзитом через Екатеринбург летим, пришлось сдать билеты, снять гостиницу и ждать багаж, так как это заграница, получение только на таможне лично", - рассказала туристка.
По ее словам, ситуация с багажом кажется мелочью по сравнению с тем, от чего им удалось сбежать - взрывов в Дубае. "Конечно, это уже мелочь. Не найдется - ничего страшного", - отметила она.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.