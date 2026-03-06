Прилетевшая из Дубая в Екатеринбург туристка рассказала о потере багажа

КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Прилетевшая из Дубая в Екатеринбург вместе с семьей российская туристка рассказала РИА Новости, что их багаж потеряли, из-за этого пришлось сдать билеты на дальнейший перелет домой, однако ей это уже кажется мелочью по сравнение с тем, что пришлось пережить в ОАЭ.