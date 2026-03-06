Польские туристы жалуются, что их выгоняют из отелей в Дубае

ВАРШАВА, 6 мар - РИА Новости. Польских туристов выгоняют из отелей в Дубае, сообщил РИА Новости житель Кракова Марчин.

Собеседник агентства прилетел в Дубай на отдых с семьей и должен был возвращаться на родину 2 марта. Его планам помешало начало боевых действий на Ближнем Востоке , из-за чего авиасообщение было приостановлено.

"Мы, естественно, не смогли вылететь в Польшу , но в консульстве, куда мы с трудом дозвонились, нам сказали, что мы должны ждать вылета там, где мы находимся, что с правительством Дубая договорено, что туристы могут бесплатно жить и питаться в тех же отелях, несмотря на окончание срока пребывания", - рассказал Марчин.

По его словам, изначально все так и было, однако на третий день персонал отеля сообщил, что туристы должны выехать и дальше искать себе жилье самостоятельно.

"На ресепшене нам заявили, что договоренность была только на три дня. Я так понял, что им эти три дня пообещали компенсировать из государственного бюджета. Нам сказали, что три дня заканчиваются и теперь мы должны или оплатить свое дальнейшее пребывание, или покинуть отель, так как бесплатно нас никто содержать не будет", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что стоимость проживания и питания, которую туристам озвучили в отеле, была слишком высокой.

"Мы уже нашли себе жилье на один день, но денег у нас осталось слишком мало. Вся надежда на то, что нас скоро отправят домой. Я знаю, что многие уже улетают", - заключил Марчин.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.