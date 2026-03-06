https://ria.ru/20260306/dubaj-2079111574.html
Польские туристы жалуются, что их выгоняют из отелей в Дубае
Польские туристы жалуются, что их выгоняют из отелей в Дубае - РИА Новости, 06.03.2026
Польские туристы жалуются, что их выгоняют из отелей в Дубае
Польских туристов выгоняют из отелей в Дубае, сообщил РИА Новости житель Кракова Марчин. РИА Новости, 06.03.2026
в мире
дубай
иран
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
дубай
иран
ближний восток
Польские туристы жалуются, что их выгоняют из отелей в Дубае
РИА Новости: польский турист Марчин рассказал, что его выгнали из отеля в Дубае
ВАРШАВА, 6 мар - РИА Новости. Польских туристов выгоняют из отелей в Дубае, сообщил РИА Новости житель Кракова Марчин.
Собеседник агентства прилетел в Дубай
на отдых с семьей и должен был возвращаться на родину 2 марта. Его планам помешало начало боевых действий на Ближнем Востоке
, из-за чего авиасообщение было приостановлено.
"Мы, естественно, не смогли вылететь в Польшу
, но в консульстве, куда мы с трудом дозвонились, нам сказали, что мы должны ждать вылета там, где мы находимся, что с правительством Дубая договорено, что туристы могут бесплатно жить и питаться в тех же отелях, несмотря на окончание срока пребывания", - рассказал Марчин.
По его словам, изначально все так и было, однако на третий день персонал отеля сообщил, что туристы должны выехать и дальше искать себе жилье самостоятельно.
"На ресепшене нам заявили, что договоренность была только на три дня. Я так понял, что им эти три дня пообещали компенсировать из государственного бюджета. Нам сказали, что три дня заканчиваются и теперь мы должны или оплатить свое дальнейшее пребывание, или покинуть отель, так как бесплатно нас никто содержать не будет", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что стоимость проживания и питания, которую туристам озвучили в отеле, была слишком высокой.
"Мы уже нашли себе жилье на один день, но денег у нас осталось слишком мало. Вся надежда на то, что нас скоро отправят домой. Я знаю, что многие уже улетают", - заключил Марчин.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон
и Тель-Авив
объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.