Туристка пожаловалась на перенос рейса из Дубая на 17 дней - РИА Новости, 06.03.2026
16:49 06.03.2026
Туристка пожаловалась на перенос рейса из Дубая на 17 дней
Туристка пожаловалась на перенос рейса из Дубая на 17 дней - РИА Новости, 06.03.2026
Туристка пожаловалась на перенос рейса из Дубая на 17 дней
Застрявшая в Дубае российская туристка из Москвы Анна рассказала РИА Новости, что её вылет из ОАЭ домой перенесли на 17 дней, а приоритет при переоформлении... РИА Новости, 06.03.2026
2026
Туристка пожаловалась на перенос рейса из Дубая на 17 дней

РИА Новости: туристка пожаловалась на вывоз из Дубая туристов с пакетными турами

© REUTERS / Raghed WakedСамолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ
Самолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / Raghed Waked
Самолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ. Архивное фото
САРАТОВ, 6 мар - РИА Новости. Застрявшая в Дубае российская туристка из Москвы Анна рассказала РИА Новости, что её вылет из ОАЭ домой перенесли на 17 дней, а приоритет при переоформлении билетов отдают обладателям пакетных туров.
"У нас вылет (был запланирован на – ред.) 3 марта, рейс Air Arabia в Москву. Рейс отменяют каждый день. Перенесли билеты на сегодня (пятницу – ред.). Приехали в аэропорт, но на самолёты сажают только тех, кто приехал по пакетному туру", - сказала Анна.
Она возмутилась, что самостоятельных туристов, которые продлевают проживание в отеле за свой счет, сдвигают в очереди.
"Нам выдали бумажку с переносом на 23 марта без нашего согласия. Нас это не устраивает, мы просим вывезти хоть куда-то в Россию. Деньги за билеты возвращают только ваучерами... Мы не знаем, что делать. Вообще", - поделилась собеседница.
США и Израиль нанесли 28 февраля серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли небо.
