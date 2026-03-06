Туристка пожаловалась на перенос рейса из Дубая на 17 дней

САРАТОВ, 6 мар - РИА Новости. Застрявшая в Дубае российская туристка из Москвы Анна рассказала РИА Новости, что её вылет из ОАЭ домой перенесли на 17 дней, а приоритет при переоформлении билетов отдают обладателям пакетных туров.