Эксперт оценил запасы свежих продуктов в Дубае

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Дубай может столкнуться с дефицитом некоторых товаров, включая свежие продукты, которые могут закончиться через десять дней, заявил гендиректор транспортной компании Kühne+Nagel International AG Штефан Пауль.
"У Дубая свежих продуктов есть еще примерно на десять дней. Учитывая масштаб импорта, в ближайшее время может возникнуть дефицит именно свежих товаров", - заявил Пауль телерадиокомпании SRF.
По его словам, в настоящее время 18% мировых авиагрузовых мощностей недоступны, а портовые сооружения в регионе Персидского залива в основном закрыты.
Говоря об альтернативных способов доставки в Дубай, Пауль заявил, что товары можно доставлять в Саудовскую Аравию самолетом, а затем перевозить дальше грузовиками, границы открыты.
"Но нужно представить себе масштаб: один контейнеровоз вмещает 20 тысяч контейнеров. Просто невозможно зафрахтовать столько грузовиков, чтобы компенсировать это. Если ситуация затянется надолго, возникнет нехватка товаров", - подчеркнул он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Многие страны региона полностью или частично закрыли воздушное пространство из-за опасности атак ракет и беспилотников.
5 марта, 19:08