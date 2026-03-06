Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил запасы свежих продуктов в Дубае - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:48 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/dubaj-2078978276.html
Эксперт оценил запасы свежих продуктов в Дубае
Эксперт оценил запасы свежих продуктов в Дубае - РИА Новости, 06.03.2026
Эксперт оценил запасы свежих продуктов в Дубае
Дубай может столкнуться с дефицитом некоторых товаров, включая свежие продукты, которые могут закончиться через десять дней, заявил гендиректор транспортной... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T12:48:00+03:00
2026-03-06T12:48:00+03:00
в мире
дубай
сша
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078580031_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_08ac7e91984534b6fb63e8deca3ef92e.jpg
https://ria.ru/20260305/turist-2078851460.html
https://ria.ru/20260305/dubay-2078843245.html
дубай
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078580031_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_ac69f8a1adbc911ef078f8ce1ecf86b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дубай, сша, европа
В мире, Дубай, США, Европа
Эксперт оценил запасы свежих продуктов в Дубае

Пауль: Дубай может столкнуться с дефицитом свежих продуктов через 10 дней

© AP Photo / Altaf QadriПассажиры у международного аэропорта Дубая
Пассажиры у международного аэропорта Дубая - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Altaf Qadri
Пассажиры у международного аэропорта Дубая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Дубай может столкнуться с дефицитом некоторых товаров, включая свежие продукты, которые могут закончиться через десять дней, заявил гендиректор транспортной компании Kühne+Nagel International AG Штефан Пауль.
«

"У Дубая свежих продуктов есть еще примерно на десять дней. Учитывая масштаб импорта, в ближайшее время может возникнуть дефицит именно свежих товаров", - заявил Пауль телерадиокомпании SRF.

Туристы на прогулочных яхтах в Дубае - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Российский турист рассказал о громких хлопках в небе над Дубаем
5 марта, 19:59
По его словам, в настоящее время 18% мировых авиагрузовых мощностей недоступны, а портовые сооружения в регионе Персидского залива в основном закрыты.
«
"Основные мировые торговые маршруты, такие как маршруты из Азии в США или Европу, практически не затронуты. За исключением роста цен на энергию, мы в Европе почти не заметим этого", - отметил он.
Говоря об альтернативных способов доставки в Дубай, Пауль заявил, что товары можно доставлять в Саудовскую Аравию самолетом, а затем перевозить дальше грузовиками, границы открыты.
"Но нужно представить себе масштаб: один контейнеровоз вмещает 20 тысяч контейнеров. Просто невозможно зафрахтовать столько грузовиков, чтобы компенсировать это. Если ситуация затянется надолго, возникнет нехватка товаров", - подчеркнул он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Многие страны региона полностью или частично закрыли воздушное пространство из-за опасности атак ракет и беспилотников.
Вид на небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В Дубае прозвучали сирены воздушной тревоги
5 марта, 19:08
 
В миреДубайСШАЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала