Эксперт оценил запасы свежих продуктов в Дубае

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Дубай может столкнуться с дефицитом некоторых товаров, включая свежие продукты, которые могут закончиться через десять дней, заявил гендиректор транспортной компании Kühne+Nagel International AG Штефан Пауль.

"У Дубая свежих продуктов есть еще примерно на десять дней. Учитывая масштаб импорта, в ближайшее время может возникнуть дефицит именно свежих товаров", - заявил Пауль телерадиокомпании SRF.

"Но нужно представить себе масштаб: один контейнеровоз вмещает 20 тысяч контейнеров. Просто невозможно зафрахтовать столько грузовиков, чтобы компенсировать это. Если ситуация затянется надолго, возникнет нехватка товаров", - подчеркнул он.