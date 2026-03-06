https://ria.ru/20260306/dubaj-2078932491.html
Еще два рейса с российскими туристами прибыли из Дубая в Казань
Еще два рейса с российскими туристами прибыли из Дубая в Казань - РИА Новости, 06.03.2026
Еще два рейса с российскими туристами прибыли из Дубая в Казань
Еще два рейса авиакомпании Flydubai с российскими туристами прибыли из Дубая в Казань в пятницу, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T10:08:00+03:00
дубай
казань
ближний восток
алексан мкртчян
flydubai
air arabia
альянс туристических агентств
военная операция сша и израиля против ирана
дубай, казань, ближний восток, алексан мкртчян, flydubai, air arabia, альянс туристических агентств, военная операция сша и израиля против ирана
Еще два рейса с российскими туристами прибыли из Дубая в Казань
Еще два рейса Flydubai с российскими туристами прибыли из Дубая в Казань