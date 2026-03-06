Рейтинг@Mail.ru
Еще два рейса с российскими туристами прибыли из Дубая в Казань - РИА Новости, 06.03.2026
10:08 06.03.2026
Еще два рейса с российскими туристами прибыли из Дубая в Казань
Еще два рейса с российскими туристами прибыли из Дубая в Казань
Еще два рейса с российскими туристами прибыли из Дубая в Казань

Еще два рейса Flydubai с российскими туристами прибыли из Дубая в Казань

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСамолет заходит на посадку
Самолет заходит на посадку - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Самолет заходит на посадку. Архивное фото
КАЗАНЬ, 6 мар – РИА Новости. Еще два рейса авиакомпании Flydubai с российскими туристами прибыли из Дубая в Казань в пятницу, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Казань".
Согласно онлайн-табло, самолеты из Дубая приземлились в Казани в 9.02 мск и 9.39 мск.
Виды округа Булеленг на севере Бали - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Туристы продолжают ехать на Бали на фоне конфликта на Ближнем Востоке
5 марта, 22:34
Таким образом, в пятницу в столицу Татарстана прибыло уже четыре рейса из Дубая. А всего после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке авиакомпании Flydubai и Air Arabia совершили порядка десяти рейсов в Казань из Дубая и Шарджи.
Ранее вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств" Алексан Мкртчян отмечал, что подавляющее большинство российских туристов, застрявших в Объединенных Арабских Эмиратах, вывезут в Россию до 8 марта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. На фоне эскалации возникли масштабные сбои в авиасообщении со странами региона.
Онлайн-табло в московском аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Российские туристы рассказали, что ждут вывозных рейсов из Катара
5 марта, 04:17
 
