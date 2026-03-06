Рейтинг@Mail.ru
ЕК признала, что ей известна настоящая причина остановки "Дружбы"
15:38 06.03.2026 (обновлено: 16:45 06.03.2026)
ЕК признала, что ей известна настоящая причина остановки "Дружбы"
ЕК признала, что ей известна настоящая причина остановки "Дружбы" - РИА Новости, 06.03.2026
ЕК признала, что ей известна настоящая причина остановки "Дружбы"
Еврокомиссии известно, что на самом деле происходит с нефтепроводом "Дружба", заявил представитель органа Олоф Жилл, отказавшись раскрывать подробности. РИА Новости, 06.03.2026
ЕК признала, что ей известна настоящая причина остановки "Дружбы"

Представитель ЕК Жилл отказался раскрыть реальную причину остановки "Дружбы"

© REUTERS / Gleb GaranichИзмерительный прибор показывает почти нулевое давление на производственной станции трубопровода "Дружба" в Бродах, Украина
Измерительный прибор показывает почти нулевое давление на производственной станции трубопровода Дружба в Бродах, Украина - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Измерительный прибор показывает почти нулевое давление на производственной станции трубопровода "Дружба" в Бродах, Украина
БРЮССЕЛЬ, 6 мар — РИА Новости. Еврокомиссии известно, что на самом деле происходит с нефтепроводом "Дружба", заявил представитель органа Олоф Жилл, отказавшись раскрывать подробности.
"Тот факт, что я не сообщаю вам каждую деталь каждого разговора, не означает, что мы не знаем, что происходит. Мы полностью осведомлены о происходящем. Мы пытаемся продвинуть этот процесс вперед", — ответил он на соответствующий вопрос.
В конце января Киев прекратил поставки нефти в Венгрию и Словакию, ссылаясь на повреждение объекта из-за "российских атак". Будапешт в ответ заблокировал очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также приостановил экспорт дизельного топлива.
Из-за этого Владимир Зеленский начал угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ. Он также признал, что возобновление поставок помогло бы Виктору Орбану победить на выборах. До этого как Будапешт, так и Братислава называли топливную блокаду шантажом перед голосованием.
В среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудил гарантии предоставления топлива с Владимиром Путиным. Российский лидер отметил, что Москва остается надежным поставщиком энергоносителей.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
