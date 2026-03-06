https://ria.ru/20260306/druzhba-2079047079.html
ЕК признала, что ей известна настоящая причина остановки "Дружбы"
Еврокомиссии известно, что на самом деле происходит с нефтепроводом "Дружба", заявил представитель органа Олоф Жилл, отказавшись раскрывать подробности. РИА Новости, 06.03.2026
Представитель ЕК Жилл отказался раскрыть реальную причину остановки "Дружбы"