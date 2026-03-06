Рейтинг@Mail.ru
Украинский дрон атаковал женщину в Курской области - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:12 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/dron-2079109827.html
Украинский дрон атаковал женщину в Курской области
Украинский дрон атаковал женщину в Курской области - РИА Новости, 06.03.2026
Украинский дрон атаковал женщину в Курской области
Украинский дрон атаковал женщину в курском Глушковском районе, с осколочными ранениями и травмами она доставлена в областную клиническую больницу, сообщил... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T19:12:00+03:00
2026-03-06T19:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
глушковский район
курская область
александр хинштейн
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/32/1532683272_0:354:3011:2048_1920x0_80_0_0_deebf361bc7dbb5579f8c7d3b7bcd55b.jpg
https://ria.ru/20250921/dron-2043376982.html
глушковский район
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/32/1532683272_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_889f67a8d933030dc261bd0bcbd33ee5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
глушковский район, курская область, александр хинштейн, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Глушковский район, Курская область, Александр Хинштейн, Происшествия
Украинский дрон атаковал женщину в Курской области

Хинштейн: Украинский дрон атаковал женщину в Курской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 6 мар - РИА Новости. Украинский дрон атаковал женщину в курском Глушковском районе, с осколочными ранениями и травмами она доставлена в областную клиническую больницу, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Глушковском районе украинский дрон атаковал женщину 1963 года рождения. В результате удара жительница села Лещиновка получила множественные повреждения: у неё закрытая черепно-мозговая травма, акубаротравма, многочисленные осколочные ранения", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что женщина находится в тяжёлом состоянии.
"Но я уверен, что врачи Курской областной клинической больницы, куда она уже доставлена, сделают всё, чтобы стабилизировать и поставить её на ноги. Дорогие куряне, прошу, будьте крайне бдительны и осторожны. Враг продолжает наносить удары по мирному населению. Берегите, пожалуйста, себя и своих близких!" - добавил глава региона.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
В Курской области дрон атаковал 18-летнюю девушку
21 сентября 2025, 18:41
 
Специальная военная операция на УкраинеГлушковский районКурская областьАлександр ХинштейнПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала