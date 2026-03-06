https://ria.ru/20260306/dron-2079109827.html
Украинский дрон атаковал женщину в Курской области
Украинский дрон атаковал женщину в Курской области
Украинский дрон атаковал женщину в Курской области
Украинский дрон атаковал женщину в курском Глушковском районе, с осколочными ранениями и травмами она доставлена в областную клиническую больницу, сообщил...
специальная военная операция на украине
глушковский район
курская область
александр хинштейн
происшествия
глушковский район
курская область
Украинский дрон атаковал женщину в Курской области
Хинштейн: Украинский дрон атаковал женщину в Курской области
КУРСК, 6 мар - РИА Новости. Украинский дрон атаковал женщину в курском Глушковском районе, с осколочными ранениями и травмами она доставлена в областную клиническую больницу, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"В Глушковском районе
украинский дрон атаковал женщину 1963 года рождения. В результате удара жительница села Лещиновка получила множественные повреждения: у неё закрытая черепно-мозговая травма, акубаротравма, многочисленные осколочные ранения", - сообщил Хинштейн
в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что женщина находится в тяжёлом состоянии.
"Но я уверен, что врачи Курской областной клинической больницы, куда она уже доставлена, сделают всё, чтобы стабилизировать и поставить её на ноги. Дорогие куряне, прошу, будьте крайне бдительны и осторожны. Враг продолжает наносить удары по мирному населению. Берегите, пожалуйста, себя и своих близких!" - добавил глава региона.