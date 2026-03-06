https://ria.ru/20260306/dron-2079054260.html
Дрон атаковал штаб-квартиру иранской курдской оппозиции, пишут СМИ
Штаб-квартир иранской курдской оппозиции в иракском Эрбиле была атакована с применением БПЛА, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 06.03.2026
