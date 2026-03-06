Рейтинг@Mail.ru
Дрон атаковал штаб-квартиру иранской курдской оппозиции, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2026
15:57 06.03.2026
Дрон атаковал штаб-квартиру иранской курдской оппозиции, пишут СМИ
Дрон атаковал штаб-квартиру иранской курдской оппозиции, пишут СМИ
Штаб-квартир иранской курдской оппозиции в иракском Эрбиле была атакована с применением БПЛА, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T15:57:00+03:00
2026-03-06T15:57:00+03:00
в мире
эрбиль
военная операция сша и израиля против ирана
эрбиль
в мире, эрбиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Эрбиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Дрон атаковал штаб-квартиру иранской курдской оппозиции, пишут СМИ

Reuters: БПЛА атаковал штаб-квартиру иранской курдской оппозиции в Эрбиле

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Флаг Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Штаб-квартир иранской курдской оппозиции в иракском Эрбиле была атакована с применением БПЛА, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
«
"Дрон атаковал штаб-квартиру иранской курдской оппозиции в иракском Эрбиле", - говорится в сообщении агентства.
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Иран атаковал место дислокации военных США в Ираке
