"Это неизбежно". В США сделали внезапное заявление о Донбассе
"Это неизбежно". В США сделали внезапное заявление о Донбассе
Потеря оставшихся территорий Донбасса стала неизбежной для Украины, пишет The American Conservative. РИА Новости, 06.03.2026
"Это неизбежно". В США сделали внезапное заявление о Донбассе
TAC: утрата Донбасса стала неизбежной для Украины