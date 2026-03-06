Рейтинг@Mail.ru
В Белый доме назвали сроки достижения целей операции против Ирана
21:36 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/dom-2079134107.html
В Белый доме назвали сроки достижения целей операции против Ирана
В Белый доме назвали сроки достижения целей операции против Ирана
Для достижения целей Соединенных Штатов в ходе боевых действий против Ирана потребуется, как ожидается, от четырех до шести недель, заявила пресс-секретарь...
2026-03-06T21:36:00+03:00
2026-03-06T21:36:00+03:00
https://ria.ru/20260306/iran-2079100484.html
В Белый доме назвали сроки достижения целей операции против Ирана

Левитт: США потребуется от 4 до 6 недель для достижения целей операции в Иране

ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Для достижения целей Соединенных Штатов в ходе боевых действий против Ирана потребуется, как ожидается, от четырех до шести недель, заявила пресс-секретарь Белого лома Каролин Левитт.
«
"Мы ожидаем, что (на достижение целей операции уйдет - ред.) от четырех до шести недель, и мы успешно продвигаемся к достижению этих целей", - сказала она журналистам.
Разбор завалов на месте удара по школе в Минабе - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
КСИР сообщил подробности об американской атаке на школу в Иране
