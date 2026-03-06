https://ria.ru/20260306/dom-2079134107.html
В Белый доме назвали сроки достижения целей операции против Ирана
Для достижения целей Соединенных Штатов в ходе боевых действий против Ирана потребуется, как ожидается, от четырех до шести недель, заявила пресс-секретарь... РИА Новости, 06.03.2026
Левитт: США потребуется от 4 до 6 недель для достижения целей операции в Иране