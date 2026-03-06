Россия впервые с июня сократила долю золотых резервов

Доля золота в российских активах в результате снизилась до 47,5% с 48,3% месяцем ранее, что было максимумом с января 1995 года. Максимальная доля золота в резервах наблюдалась на 1 января 1993 года - на уровне 56,9%, а минимальная - в июне 2007 года, лишь 2,1%.