Россия впервые с июня сократила долю золотых резервов

Доля золотых резервов России снизилась впервые с июня 2025 года - до 47,5% (384 миллиарда долларов), следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. РИА Новости, 06.03.2026
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Доля золотых резервов России снизилась впервые с июня 2025 года - до 47,5% (384 миллиарда долларов), следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.
Ранее в пятницу регулятор сообщил, что международные резервы России
на утро 1 марта снизились до 809,3 миллиарда долларов с 833,6 миллиарда на 1 февраля.
Вложения России в золото в феврале уменьшились на 4,6% и составили 384,03 миллиарда долларов.
Доля золота в российских активах в результате снизилась до 47,5% с 48,3% месяцем ранее, что было максимумом с января 1995 года. Максимальная доля золота в резервах наблюдалась на 1 января 1993 года - на уровне 56,9%, а минимальная - в июне 2007 года, лишь 2,1%.