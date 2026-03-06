Рейтинг@Mail.ru
Россия впервые с июня сократила долю золотых резервов
16:25 06.03.2026 (обновлено: 16:26 06.03.2026)
Россия впервые с июня сократила долю золотых резервов
Россия впервые с июня сократила долю золотых резервов
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Россия впервые с июня сократила долю золотых резервов

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Доля золотых резервов России снизилась впервые с июня 2025 года - до 47,5% (384 миллиарда долларов), следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.
Ранее в пятницу регулятор сообщил, что международные резервы России на утро 1 марта снизились до 809,3 миллиарда долларов с 833,6 миллиарда на 1 февраля.
Вложения России в золото в феврале уменьшились на 4,6% и составили 384,03 миллиарда долларов.
Доля золота в российских активах в результате снизилась до 47,5% с 48,3% месяцем ранее, что было максимумом с января 1995 года. Максимальная доля золота в резервах наблюдалась на 1 января 1993 года - на уровне 56,9%, а минимальная - в июне 2007 года, лишь 2,1%.
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Минфин не будет проводить операции с золотом в марте 2026 года
4 марта, 13:41
 
Экономика Россия Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
