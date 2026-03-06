https://ria.ru/20260306/dodobonya-2079024641.html
В Челябинске бесплатно осмотрят собаку Додобоню
ЧЕЛЯБИНСК, 6 мар - РИА Новости. Собаку Додобоню, доставленную в приют для животных "Того" в Челябинске после истории с увольнением курьера "Додо Пиццы", впервые обследуют - осмотр проведут бесплатно в одной из частных ветклиник города, рассказал РИА Новости экс-курьер Михаил Савицкий.
Ранее курьера сети "Додо Пицца
" Михаила уволили по статье "Порча имущества" после того, как он укрыл пледом местную собаку Додобоню в 20-градусный мороз. Пиццерия уточняла, что курьер использовал гостевой плед. Позже основатель сети пиццерий "Додо Пицца" Федор Овчинников извинился перед курьером и сообщил, что сеть станет местом, где рады гостям с питомцами.
"Все хорошо у нее, у Бони. Со мной связался главный врач клиники "Ветмэн", он сказал, что готов бесплатно ее принять. Мы состыкуем с Еленой (Кнапской, руководителем приюта "Того" - ред.) этот момент", - сказал Савицкий.
Он отметил, что собака чувствует себя в приюте очень хорошо.
"Она выходит из будки, сидит рядом с домиком. Кушает очень хорошо, как слон. И сухой корм, и консервы, и другую еду", - отметил Савицкий.
Ранее в приюте РИА Новости рассказывали, что собака всю жизнь провела на улице, и ее не обследовали ветеринары.