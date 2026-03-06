https://ria.ru/20260306/dodo-2079065734.html
Экс-курьер пиццерии рассказал о развитии приюта, где живет собака Додобоня
Экс-курьер пиццерии рассказал о развитии приюта, где живет собака Додобоня - РИА Новости, 06.03.2026
Экс-курьер пиццерии рассказал о развитии приюта, где живет собака Додобоня
Уволенный курьер "Додо Пиццы" Михаил Савицкий рассказал о согласовании с компанией плана развития приюта "Того" в Челябинске, где находится собака Додобоня. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T16:35:00+03:00
2026-03-06T16:35:00+03:00
2026-03-06T16:35:00+03:00
челябинск
додо пицца
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076471835_9:210:951:740_1920x0_80_0_0_eeb74a2acc11e1e02d275871771f674b.jpg
https://ria.ru/20260224/pitomtsy-2076473027.html
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076471835_0:174:962:895_1920x0_80_0_0_e213c05165cf9ed4d11369497a3b2417.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинск, додо пицца, общество
Челябинск, Додо Пицца, Общество
Экс-курьер пиццерии рассказал о развитии приюта, где живет собака Додобоня
РИА Новости: экс-курьер "Додо Пиццы" рассказал о развитии приюта в Челябинске
ЧЕЛЯБИНСК, 6 мар - РИА Новости. Уволенный курьер "Додо Пиццы" Михаил Савицкий рассказал о согласовании с компанией плана развития приюта "Того" в Челябинске, где находится собака Додобоня.
Курьера сети "Додо Пицца
" Михаила уволили по статье "Порча имущества" после того, как он укрыл пледом местную собаку Додобоню в 20-градусный мороз. Пиццерия уточняла, что курьер использовал гостевой плед. Позже основатель сети пиццерий "Додо Пицца" Федор Овчинников извинился перед курьером и сообщил, что сеть станет местом, где рады гостям с питомцами. Позже в компании сообщили РИА Новости о договоренности о партнерстве с Савицким в рамках волонтерских и благотворительных инициатив.
"Ребята из "Додо Пиццы" предложили мне партнерство, чтобы вместе поддерживать приют "Того", где сейчас находится Боня. Я поделился с ними планом развития приюта, который мы с Еленой (Кнапской, руководитель приюта - ред.) разработали. План масштабный: мы хотим не просто улучшить жизнь собак, но и создать для них действительно комфортные условия. Рад сообщить, что вчера мы согласовали этот план", - написал Михаил в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что после того, как в Челябинске
потеплеет и почва позволит, они приступят к реализации.
Согласно плану, территория приюта будет улучшена, дорожки отсыпят щебнем, будут отремонтированы и модернизированы вольеры, выгульные зоны, проведено освещение, установлено видеонаблюдение. Со стороны "Додо-Пиццы" планируется разработка памятки для сотрудников компании о правилах поведения с животными, также ожидается организация на базе пиццерий пунктов сбора корма для животных и передача его в приют "Того".