Экс-курьер пиццерии рассказал о развитии приюта, где живет собака Додобоня - РИА Новости, 06.03.2026
16:35 06.03.2026
Экс-курьер пиццерии рассказал о развитии приюта, где живет собака Додобоня
Экс-курьер пиццерии рассказал о развитии приюта, где живет собака Додобоня
Уволенный курьер "Додо Пиццы" Михаил Савицкий рассказал о согласовании с компанией плана развития приюта "Того" в Челябинске, где находится собака Додобоня.
Экс-курьер пиццерии рассказал о развитии приюта, где живет собака Додобоня

РИА Новости: экс-курьер "Додо Пиццы" рассказал о развитии приюта в Челябинске

© Фото : Приют для животных "Того"/ВКонтактеБоня
Боня
© Фото : Приют для животных "Того"/ВКонтакте
Боня. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 6 мар - РИА Новости. Уволенный курьер "Додо Пиццы" Михаил Савицкий рассказал о согласовании с компанией плана развития приюта "Того" в Челябинске, где находится собака Додобоня.
Курьера сети "Додо Пицца" Михаила уволили по статье "Порча имущества" после того, как он укрыл пледом местную собаку Додобоню в 20-градусный мороз. Пиццерия уточняла, что курьер использовал гостевой плед. Позже основатель сети пиццерий "Додо Пицца" Федор Овчинников извинился перед курьером и сообщил, что сеть станет местом, где рады гостям с питомцами. Позже в компании сообщили РИА Новости о договоренности о партнерстве с Савицким в рамках волонтерских и благотворительных инициатив.
"Ребята из "Додо Пиццы" предложили мне партнерство, чтобы вместе поддерживать приют "Того", где сейчас находится Боня. Я поделился с ними планом развития приюта, который мы с Еленой (Кнапской, руководитель приюта - ред.) разработали. План масштабный: мы хотим не просто улучшить жизнь собак, но и создать для них действительно комфортные условия. Рад сообщить, что вчера мы согласовали этот план", - написал Михаил в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что после того, как в Челябинске потеплеет и почва позволит, они приступят к реализации.
Согласно плану, территория приюта будет улучшена, дорожки отсыпят щебнем, будут отремонтированы и модернизированы вольеры, выгульные зоны, проведено освещение, установлено видеонаблюдение. Со стороны "Додо-Пиццы" планируется разработка памятки для сотрудников компании о правилах поведения с животными, также ожидается организация на базе пиццерий пунктов сбора корма для животных и передача его в приют "Того".
