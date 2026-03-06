Задержанная в ДНР девушка призналась, что работала на украинскую разведку

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Задержанная молодая жительница Волновахи в Донецкой Народной Республике заявила, что очень сожалеет и раскаивается, что передавала данные украинской разведке.

"Со мной связался представитель украинских спецслужб. Он давал задания скидывать ему координаты военных, данные местных жителей и адреса административных зданий органов власти. Я предоставила ему эту информацию, о чём очень сожалею и раскаиваюсь", - сказала задержанная.