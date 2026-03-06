https://ria.ru/20260306/dnr-2078938903.html
Задержанная в ДНР девушка призналась, что работала на украинскую разведку
Задержанная в ДНР девушка призналась, что работала на украинскую разведку
Задержанная молодая жительница Волновахи в Донецкой Народной Республике заявила, что очень сожалеет и раскаивается, что передавала данные украинской разведке. РИА Новости, 06.03.2026
Допрос жительницы Волновахи ДНР, которая подозревается в госизмене
Кадры допроса 18-летней жительницы Волновахи ДНР, которая подозревается в госизмене. Она установила контакт с представителями Главного управления Министерства обороны Украины и передавала им сведения о местах дислокации подразделений ВС РФ, сообщили в ФСБ.
