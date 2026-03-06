Рейтинг@Mail.ru
Задержанная в ДНР девушка призналась, что работала на украинскую разведку - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:35 06.03.2026 (обновлено: 12:18 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/dnr-2078938903.html
Задержанная в ДНР девушка призналась, что работала на украинскую разведку
Задержанная в ДНР девушка призналась, что работала на украинскую разведку - РИА Новости, 06.03.2026
Задержанная в ДНР девушка призналась, что работала на украинскую разведку
Задержанная молодая жительница Волновахи в Донецкой Народной Республике заявила, что очень сожалеет и раскаивается, что передавала данные украинской разведке. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T10:35:00+03:00
2026-03-06T12:18:00+03:00
волноваха
донецкая народная республика
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078938061_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b41821573335a348d3cd957ee108a484.jpg
https://ria.ru/20260304/krym-2078377678.html
волноваха
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Допрос жительницы Волновахи ДНР, которая подозревается в госизмене
Кадры допроса 18-летней жительницы Волновахи ДНР, которая подозревается в госизмене. Она установила контакт с представителями Главного управления Министерства обороны Украины и передавала им сведения о местах дислокации подразделений ВС РФ, сообщили в ФСБ.
2026-03-06T10:35
true
PT1M02S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078938061_62:0:1502:1080_1920x0_80_0_0_23c2854db822ffd926da0334d9467c44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волноваха, донецкая народная республика, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Волноваха, Донецкая Народная Республика, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Задержанная в ДНР девушка призналась, что работала на украинскую разведку

Задержанная в Волновахе девушка раскаялась за работу на украинскую разведку

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Задержанная молодая жительница Волновахи в Донецкой Народной Республике заявила, что очень сожалеет и раскаивается, что передавала данные украинской разведке.
ФСБ показала задержание 18-летней жительницы ДНР, передававшей данные о российских военных и молодёжных организациях украинской разведке. На опубликованных кадрах видно, как оперативники заходят в здание и находят девушку в комнате, на стене которой висит плакат со знаменитым изречением советского лётчика Валерия Чкалова "Если быть, то быть первым".
Сотрудники российской спецслужбы представляются, надевают на девушку наручники и забирают её с собой. Также демонстрируется обыск в частном доме в Волновахе.
"Со мной связался представитель украинских спецслужб. Он давал задания скидывать ему координаты военных, данные местных жителей и адреса административных зданий органов власти. Я предоставила ему эту информацию, о чём очень сожалею и раскаиваюсь", - сказала задержанная.
Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщил о задержании 18-летней жительницы Волновахи, которая передавала разведке Украины данные о российских военных и молодёжных организациях. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.
Задержание гражданина России, причастного к передаче разведданных спецслужбам Украины - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
ФСБ задержала шпиона Киева, передававшего сведения о ВС России в Крыму
4 марта, 09:48
 
ВолновахаДонецкая Народная РеспубликаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала