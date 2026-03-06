Рейтинг@Mail.ru
Давление Запада на Россию в энергетике провалилось, заявил Дмитриев
05:44 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/dmitriev-2078905897.html
Давление Запада на Россию в энергетике провалилось, заявил Дмитриев
Давление Запада на Россию в энергетике провалилось, заявил Дмитриев - РИА Новости, 06.03.2026
Давление Запада на Россию в энергетике провалилось, заявил Дмитриев
Давление Запада на Россию в энергетическом плане провалилось, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T05:44:00+03:00
2026-03-06T05:44:00+03:00
экономика
россия
сша
пекин
кирилл дмитриев
скотт бессент
дональд трамп
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2532d8677837025fa40b8e6464b0f87c.jpg
https://ria.ru/20260306/ssha-2078898574.html
https://ria.ru/20260305/neft-2078531131.html
россия
сша
пекин
экономика, россия, сша, пекин, кирилл дмитриев, скотт бессент, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций
Экономика, Россия, США, Пекин, Кирилл Дмитриев, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций
Давление Запада на Россию в энергетике провалилось, заявил Дмитриев

Дмитриев: давление Запада на Россию в энергетическом плане провалилось

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Давление Запада на Россию в энергетическом плане провалилось, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Глава РФПИ прокомментировал публикацию газеты Wall Street Journal, в которой говорится, что министр финансов Скотт Бессент в преддверии визита президента США Дональда Трампа в Пекин рассматривает возможность включения в повестку переговоров вопрос о сокращении закупок Китаем нефти из РФ.
Нефтяные танкеры в море - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Глава Минфина США подтвердил разрешение Индии покупать российскую нефть
03:43
"Время выбрано неудачно. Давление Запада на Россию в энергетическом плане провалилось и имеет обратный эффект", - написал Дмитриев в соцсети Х.
По его мнению, страны, которые сотрудничали с Россией в энергетической сфере, сделали мудрый стратегический выбор.
"Они лучше всего преодолеют энергетический шок и будут лучше подготовлены к будущему", - добавил спецпредставитель.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Между обогащением и крахом: определена роковая цена на нефть
Вчера, 08:00
 
