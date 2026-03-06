Рейтинг@Mail.ru
12:52 06.03.2026
Спрос на сладости вырастает почти в три раза к 8 Марта
Спрос на сладости вырастает почти в три раза к 8 Марта

Шоколадные конфеты
Шоколадные конфеты. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Поиск сладостей на заказ к 8 Марта в городах-миллионниках увеличивается в три раза, следует из исследования геосервиса 2ГИС, с результатами которого ознакомилась "Газета.Ru".
"К 8 Марта поиск сладостей на заказ в городах-миллионниках увеличивается в три раза - такие данные зафиксированы за последние три года", - показало исследование.
Результаты показывают, что готовые торты (26%) и торты на заказ (21,5%) занимают большую часть ассортимента кондитерских в городах-миллионниках, кроме них также достаточно мест, где можно купить меренговые рулеты, конфеты и шоколад ручной работы, бенто-торты.
Также пользуются большей популярностью фототорты, в особенности на Урале и в Сибири. Они входят топ-5 по занимаемой доле рынка в Перми (12,9%), Омске (12,1%), Екатеринбурге (10,4%), Челябинске (8,6%), Новосибирске (8,2%) и в Уфе (7,7%).
В топ-5 центральной части и на юге России входят турецкие сладости, больше всего они популярны в Самаре (20,9%), Казани (17,1%), Краснодаре (13,7%), Волгограде (12,9%), Санкт-Петербурге (8,1%). Отмечается, что в Самаре и Казани турецкие сладости по занимаемой доле рынка идут сразу после готовых тортов и тортов на заказ.
В Волгограде и Воронеже в топ-3 по популярности входит жевательный мармелад, который в целом среди городов-миллионников занимает 6% рынка.
"В Москве готовые торты занимают 23,3% рынка кондитерских, торты на заказ - 18,8%, меренговые рулеты - 9,2%, конфеты и шоколад ручной работы - 8,7%, турецкие сладости - 7%. В Санкт-Петербурге готовые торты можно купить в 28,8% кондитерских, заказать торт - в 26,9%, купить шоколад ручной работы в 9,8%, турецкие сладости в 8,1%, а выбрать бенто-торт - в 6% мест", - приводит статистику из исследования "Газета.Ru".
Интернет-портал отметил, что аналитики в своем исследовании сравнили стоимость бенто-тортов (весом 300 грамм) в городах-миллионниках, так как этот десерт стал популярным подарком к праздникам благодаря компактному размеру и оригинальному оформлению.
Сравнение показало, что в среднем в России бенто-торт обойдется в 1740 рублей. Самые доступные бенто-торты можно найти в Волгограде (1250 рублей), Ростове-на-Дону (1290 рублей) и Омске (1300 рублей), а самые дорогие - в Санкт-Петербурге (2425 рублей), Москве (2278 рублей) и Новосибирске (2246 рублей).
