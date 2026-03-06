https://ria.ru/20260306/chislo-2079095015.html
Число жертв израильских ударов по Ливану возросло
Число жертв израильских ударов по Ливану возросло - РИА Новости, 06.03.2026
Число жертв израильских ударов по Ливану возросло
Число жертв израильских ударов по Ливану со 2 марта возросло до 217 человек, ранения получили 798 граждан, говорится в отчете минздрава Ливана. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T18:08:00+03:00
2026-03-06T18:08:00+03:00
2026-03-06T18:08:00+03:00
в мире
ливан
израиль
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079094811_0:22:1024:598_1920x0_80_0_0_01b67532248d94256191d27b3d0d29ea.jpg
https://ria.ru/20260304/khezbolla-2078543747.html
ливан
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079094811_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_53ed04eca407cbc58ce3ae53e27d7dca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
Число жертв израильских ударов по Ливану возросло
Число жертв израильских ударов по Ливану возросло до 217 человек
БЕЙРУТ, 6 мар - РИА Новости. Число жертв израильских ударов по Ливану со 2 марта возросло до 217 человек, ранения получили 798 граждан, говорится в отчете минздрава Ливана.
"Число жертв израильской агрессии с рассвета понедельника, 2 марта, до вечера пятницы, 6 марта, возросло до 217 погибших и 798 раненых",- написано в заявлении.
В ночь на понедельник с территории Ливана в направлении Израиля выпустили несколько ракет, ответственность за это взяло на себя движение "Хезболлах". Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах страны, включая столицу. На этом фоне сотни тысяч граждан начали покидать свои дома в поисках укрытия в более безопасных ливанских районах.