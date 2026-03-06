В России увеличилось число долларовых миллиардеров, показало исследование

ПЕКИН, 6 мар – РИА Новости. За год в России появились 16 новых долларовых миллиардеров, общее количество достигло 105 человек, следует из доклада китайской исследовательской организации "Хужунь" (Hurun Research Institute).
Согласно рейтингу "Hurun Global Rich List 2026", в 2026 году общее число долларовых миллиардеров в мире впервые превысило 4 тысячи, достигнув 4020 человек.
Россия заняла в рейтинге седьмое место со 105 долларовыми миллиардерами, при этом количество миллиардеров выросло на 16 за последний год. Общее состояние 105 российских долларовых миллиардеров в 2026 году достигло 493 миллиарда долларов.
Согласно докладу, основными отраслями экономики, в которых работают российские долларовые миллиардеры, являются металлургия и горнодобывающая промышленность (20 миллиардеров), инвестиции (13 миллиардеров), розничная торговля и энергетика (по 10 миллиардеров в каждой). Наиболее популярным городом проживания для российских миллиардов является Москва, где проживает 82 миллиардера. Отмечается, что средний возраст российских миллиардеров составляет 61 год.
Всего в 2026 году, согласно подсчетам "Хужунь", насчитывается 4020 долларовых миллиардеров, Китай лидирует со 1110 миллиардерами, за ним следуют США с 1000 миллиардерами. Индия заняла в рейтинге третье место с 308 миллиардерами, что на 24 больше, чем в предыдущем году, за ней следуют Германия, Великобритания и Швейцария.
Расчеты состояния основаны на данных по состоянию на 15 января 2026 года.
