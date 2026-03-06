Celine зарегистрировала товарный знак в России

Рейтинг@Mail.ru
14:31 06.03.2026
Французская компания Celine (входит в люксовый модный дом LVMH) зарегистрировала товарный знак в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. РИА Новости, 06.03.2026
россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), lvmh, louis vuitton, общество
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), LVMH, Louis Vuitton, Общество
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Французская компания Celine (входит в люксовый модный дом LVMH) зарегистрировала товарный знак в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам, заявка поступила в ведомство в декабре 2024 года. В качестве заявителя указана компания "Селин".
Роспатент принял решение о регистрации товарного знака Tambour Noir в феврале текущего года.
Теперь под этим товарным знаком компания сможет продавать в России свечи, воск, подарочные наборы ароматических свечей, масла для кожи.
В марте 2022 года ряд французских модных домов, включая Louis Vuitton, Hermes и Chanel, временно закрыли свои бутики в России.
РоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)LVMHLouis VuittonОбщество
 
 
