Celine зарегистрировала товарный знак в России

Французская компания Celine (входит в люксовый модный дом LVMH) зарегистрировала товарный знак в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. РИА Новости, 06.03.2026
