На Рижском рынке рассказали, во сколько обойдется букет к 8 Марта

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В преддверии 8 марта стандартный букет цветов обойдется москвичам до 3 тысяч рублей, рассказала в беседе с РИА Новости продавец цветов Аделина.

Международный женский день традиционно отмечается в России 8 марта. В этом году праздник выпадает на воскресенье.

"По цене до 3000 тысяч рублей", - сказала девушка, отвечая на вопрос, по какой цене москвичи чаще берут букеты.

Москвичи активно закупаются цветами к Международному женскому дню на Рижском рынке в Москве в пятницу, внутри рынка наблюдается большое скопление людей.

Люди чаще покупают тюльпаны, розы, мимозы, а также хризантемы и гортензии. Москвичи предпочитают брать уже готовые композиции из цветов. Также на рынке можно приобрести подарочную корзину из ягод и фруктов.

Ранее в столичном дептрансе предупредили, что с 6 по 8 марта количество машин на дорогах вырастет более чем на 2% по сравнению с периодом с 27 февраля по 5 марта.