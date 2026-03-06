https://ria.ru/20260306/buket-2079033183.html
На Рижском рынке рассказали, во сколько обойдется букет к 8 Марта
В преддверии 8 марта стандартный букет цветов обойдется москвичам до 3 тысяч рублей, рассказала в беседе с РИА Новости продавец цветов Аделина. РИА Новости, 06.03.2026
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В преддверии 8 марта стандартный букет цветов обойдется москвичам до 3 тысяч рублей, рассказала в беседе с РИА Новости продавец цветов Аделина.
Международный женский день традиционно отмечается в России
8 марта. В этом году праздник выпадает на воскресенье.
"По цене до 3000 тысяч рублей", - сказала девушка, отвечая на вопрос, по какой цене москвичи чаще берут букеты.
Москвичи активно закупаются цветами к Международному женскому дню на Рижском рынке в Москве
в пятницу, внутри рынка наблюдается большое скопление людей.
Люди чаще покупают тюльпаны, розы, мимозы, а также хризантемы и гортензии. Москвичи предпочитают брать уже готовые композиции из цветов. Также на рынке можно приобрести подарочную корзину из ягод и фруктов.
Ранее в столичном дептрансе предупредили, что с 6 по 8 марта количество машин на дорогах вырастет более чем на 2% по сравнению с периодом с 27 февраля по 5 марта.
Наиболее плотное движение традиционно ожидается в районе Рижского рынка: на проспекте Мира, Новорижской эстакаде, Большой Переяславской и Трифоновской улицах, а также в Водопроводном и 2-м Крестовском проездах.