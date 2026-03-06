Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, когда отмечают "буддийское 8 марта"
17:49 06.03.2026
Россиянам рассказали, когда отмечают "буддийское 8 марта"
Россиянам рассказали, когда отмечают "буддийское 8 марта"
индия, международный женский день, буддизм, россия
Индия, Международный женский день, Буддизм, Россия
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен (Сергей Киришов) рассказал РИА Новости, что в буддизме есть аналог 8 марта, религиозный праздник, который называют днем матери.
"Конечно, по буддийским традициям 8 марта мы не отмечаем, но российские буддисты, как и все светские люди, в этот день поздравляют своих женщин,- жен, матерей, сестер", -отметил собеседник агентства.
Опрос
Какие подарки вы предпочитаете дарить/получать на 8 марта?
Проголосовали:5282
"Если говорить про религиозный аналог этого праздника, у нас есть один из четырех главных буддистских праздников - День нисхождения Будды из рая 33 божеств, в народе называется буддийским днем матери, так как именно ради своей матери Будда отправился в рай 33 божеств, чтобы даровать ей учение", - рассказал геше Йонтен.
Праздник отмечают в 22-й день девятого месяца по лунному календарю. В 2026 год у он приходится на 23 октября. Согласно учению-мать Будды Шакьямуни умерла на седьмой день после его рождения и переродилась в раю 33 божеств.
Когда Будде исполнился 41 год, уже просветленный, он решил отправиться в рай 33 божеств, чтобы там даровать учение для своей мамы. Но на земле ученики Будды молили его вернуться и продолжить здесь даровать учение. Поэтому спустя три месяца Будда снова спустился на землю. Произошло это в местечке Санкиса (Санкасья) в Индии.
Открытки к 8 Марта: скачайте и подарите весеннее настроение
5 марта, 09:00
 
Индия Международный женский день Буддизм Россия
 
 
