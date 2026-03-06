Россиянам рассказали, когда отмечают "буддийское 8 марта"

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен (Сергей Киришов) рассказал РИА Новости, что в буддизме есть аналог 8 марта, религиозный праздник, который называют днем матери.

"Конечно, по буддийским традициям 8 марта мы не отмечаем, но российские буддисты, как и все светские люди, в этот день поздравляют своих женщин,- жен, матерей, сестер", -отметил собеседник агентства.

"Если говорить про религиозный аналог этого праздника, у нас есть один из четырех главных буддистских праздников - День нисхождения Будды из рая 33 божеств, в народе называется буддийским днем матери, так как именно ради своей матери Будда отправился в рай 33 божеств, чтобы даровать ей учение", - рассказал геше Йонтен.

Праздник отмечают в 22-й день девятого месяца по лунному календарю. В 2026 год у он приходится на 23 октября. Согласно учению-мать Будды Шакьямуни умерла на седьмой день после его рождения и переродилась в раю 33 божеств.