https://ria.ru/20260306/buddizm-2079088417.html
Россиянам рассказали, когда отмечают "буддийское 8 марта"
Россиянам рассказали, когда отмечают "буддийское 8 марта" - РИА Новости, 06.03.2026
Россиянам рассказали, когда отмечают "буддийское 8 марта"
Председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен (Сергей Киришов) рассказал РИА Новости, что в буддизме есть аналог 8 марта, религиозный... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T17:49:00+03:00
2026-03-06T17:49:00+03:00
2026-03-06T17:49:00+03:00
индия
международный женский день
буддизм
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931163912_0:218:3074:1947_1920x0_80_0_0_8681ef255c080a30b17da4b423aeea93.jpg
https://ria.ru/20260305/otkrytki-na-8-marta-2078588224.html
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931163912_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_288bdb505ea3b9215f4ad5f4f507f8f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, международный женский день, буддизм, россия
Индия, Международный женский день, Буддизм, Россия
Россиянам рассказали, когда отмечают "буддийское 8 марта"
РИА Новости: геше Йонтен рассказал, когда отмечают "буддийское 8 марта"
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен (Сергей Киришов) рассказал РИА Новости, что в буддизме есть аналог 8 марта, религиозный праздник, который называют днем матери.
"Конечно, по буддийским традициям 8 марта мы не отмечаем, но российские буддисты, как и все светские люди, в этот день поздравляют своих женщин,- жен, матерей, сестер", -отметил собеседник агентства.
"Если говорить про религиозный аналог этого праздника, у нас есть один из четырех главных буддистских праздников - День нисхождения Будды из рая 33 божеств, в народе называется буддийским днем матери, так как именно ради своей матери Будда отправился в рай 33 божеств, чтобы даровать ей учение", - рассказал геше Йонтен.
Праздник отмечают в 22-й день девятого месяца по лунному календарю. В 2026 год у он приходится на 23 октября. Согласно учению-мать Будды Шакьямуни умерла на седьмой день после его рождения и переродилась в раю 33 божеств.
Когда Будде исполнился 41 год, уже просветленный, он решил отправиться в рай 33 божеств, чтобы там даровать учение для своей мамы. Но на земле ученики Будды молили его вернуться и продолжить здесь даровать учение. Поэтому спустя три месяца Будда снова спустился на землю. Произошло это в местечке Санкиса (Санкасья) в Индии.