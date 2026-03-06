Рейтинг@Mail.ru
В Будапеште пройдет акция протеста против перекрытия нефтепровода "Дружба" - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:40 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/budapesht-2078888036.html
В Будапеште пройдет акция протеста против перекрытия нефтепровода "Дружба"
В Будапеште пройдет акция протеста против перекрытия нефтепровода "Дружба" - РИА Новости, 06.03.2026
В Будапеште пройдет акция протеста против перекрытия нефтепровода "Дружба"
Протест против шантажа Киева, который отказывается возобновлять транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", состоится перед посольством Украины в... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T01:40:00+03:00
2026-03-06T01:40:00+03:00
в мире
украина
венгрия
киев
петер сийярто
владимир путин
виктор орбан
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153176/98/1531769846_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_209f50b10065b1966e6585f7331cb581.jpg
https://ria.ru/20260305/orban-2078870294.html
https://ria.ru/20260305/zelenskiy-2078843727.html
https://ria.ru/20260303/ukraina-2078150075.html
украина
венгрия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153176/98/1531769846_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4a36540bf105d31658ab7dd9ba6ee73e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, киев, петер сийярто, владимир путин, виктор орбан, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Петер Сийярто, Владимир Путин, Виктор Орбан, Вооруженные силы Украины
В Будапеште пройдет акция протеста против перекрытия нефтепровода "Дружба"

В Будапеште пройдет акция протеста против перекрытия "Дружбы" из-за Киева

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБудапешт
Будапешт - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Будапешт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Протест против шантажа Киева, который отказывается возобновлять транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", состоится перед посольством Украины в Будапеште в пятницу, с речью выступит министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"(Владимир) Зеленский перекрыл нефтепровод, по которому наша страна получает дешевую нефть. Он использует все средства, чтобы шантажировать нас и заставить поддержать войну. Он ставит под угрозу энергетическую безопасность Венгрии в критический момент. Он хочет посеять хаос, чтобы помочь проукраинской партии прийти к власти", - говорится в заявлении организаторов, Движения национального объединения.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Касаются не меня". Орбан ответил на угрозы Зеленского
Вчера, 22:30
Организаторы акции протеста назвали недопустимым вмешательство в венгерские парламентские выборы со стороны Киева.
"После всего этого он напал на венгров, заявив, что мы недостаточно благодарны Украине и ему. Чем больше, тем лучше! Наглость Зеленского не знает границ. Он шантажирует нас, а затем ожидает, что мы будем ему благодарны. Давайте протестовать против украинского шантажа! Давайте дадим понять: хватит!" - призвали в объединении.
Перед украинским посольством выступит Сийярто, который ранее раскритиковал МИД Украины за протест венгерскому временному поверенному из-за освобождения президентом РФ Владимиром Путиным двух закарпатских венгров, насильно мобилизованных в ВСУ и сдавшихся в плен российским военным.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Зеленский заявил, что не хочет чинить "Дружбу" из-за Орбана
Вчера, 19:13
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее завил, что Венгрия не пойдет на компромиссы с Украиной в связи с блокадой "Дружбы" и победит Киев силой.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Сийярто объяснил, почему Украина не возобновляет транзит по "Дружбе"
3 марта, 12:21
 
В миреУкраинаВенгрияКиевПетер СийяртоВладимир ПутинВиктор ОрбанВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала