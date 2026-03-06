В Будапеште пройдет акция протеста против перекрытия нефтепровода "Дружба"

БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Протест против шантажа Киева, который отказывается возобновлять транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", состоится перед посольством Украины в Будапеште в пятницу, с речью выступит министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.