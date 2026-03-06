https://ria.ru/20260306/britanija-2079080134.html
UKMTO сообщило об обстреле буксира в Ормузском проливе
UKMTO сообщило об обстреле буксира в Ормузском проливе - РИА Новости, 06.03.2026
UKMTO сообщило об обстреле буксира в Ормузском проливе
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о попадании снарядов в буксир в шести морских милях (около 11... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T17:24:00+03:00
2026-03-06T17:24:00+03:00
2026-03-06T17:24:00+03:00
в мире
оман
ормузский пролив
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077506761_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_4cac8e0ceb4dd18874e472a9040d1cf0.jpg
https://ria.ru/20260306/sudno-2078916087.html
оман
ормузский пролив
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077506761_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_7887fc9c9ea722445464537a7afaaf35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оман, ормузский пролив, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Оман, Ормузский пролив, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
UKMTO сообщило об обстреле буксира в Ормузском проливе
Британия сообщила о попадании снарядов в буксир в Ормузском проливе