17:24 06.03.2026
UKMTO сообщило об обстреле буксира в Ормузском проливе
UKMTO сообщило об обстреле буксира в Ормузском проливе
в мире
оман
ормузский пролив
сша
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, оман, ормузский пролив, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Оман, Ормузский пролив, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
UKMTO сообщило об обстреле буксира в Ормузском проливе

Британия сообщила о попадании снарядов в буксир в Ормузском проливе

ЛОНДОН, 6 мар - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о попадании снарядов в буксир в шести морских милях (около 11 километров) к северу от побережья Омана в Ормузском проливе.
"В UKMTO поступило сообщение об инциденте в 6 морских милях северу от Омана в Ормузском проливе. Как сообщил источник, неизвестные снаряды попали в буксир в Ормузском проливе", - говорится в сообщении управления.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Вид на Оманский залив - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
В Оманском заливе рядом с Ормузским проливом повреждены два судна
