В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 06.03.2026
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявили на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T23:28:00+03:00
2026-03-06T23:28:00+03:00
2026-03-06T23:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
безопасность
тульская область
тульская область, дмитрий миляев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев, Безопасность
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
На территории Тульской области объявили опасность атаки БПЛА