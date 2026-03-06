Рейтинг@Mail.ru
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 06.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:28 06.03.2026
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявили на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
тульская область, дмитрий миляев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев, Безопасность
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА

На территории Тульской области объявили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкУчения войск ПВО
Учения войск ПВО - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Учения войск ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - говорится в сообщении в Telegram-канале Миляева.
Глава области попросил жителей сохранять спокойствие.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеТульская областьДмитрий МиляевБезопасность
 
 
