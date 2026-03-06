https://ria.ru/20260306/bpla-2079121215.html
ЦАХАЛ заявила об ударах по более 400 целям в Иране
ЦАХАЛ заявила об ударах по более 400 целям в Иране - РИА Новости, 06.03.2026
ЦАХАЛ заявила об ударах по более 400 целям в Иране
Армия обороны Израиля заявила, что в пятницу нанесла удары по более 400 целям в Иране, в том числе по ракетным пусковым установкам и складам с БПЛА. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T20:00:00+03:00
2026-03-06T20:00:00+03:00
2026-03-06T20:01:00+03:00
иран
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_0:22:1600:922_1920x0_80_0_0_4f37b67e5c3e2dcea7fae81506dd0b84.jpg
https://ria.ru/20260306/tsakhal-2078965947.html
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_90:0:1510:1065_1920x0_80_0_0_7b1da53f2e352c37e339a1f0c7caa998.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, военная операция сша и израиля против ирана, израиль, в мире
Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль, В мире
ЦАХАЛ заявила об ударах по более 400 целям в Иране
ЦАХАЛ заявила об ударах по более 400 целям в Иране, включая склады с БПЛА