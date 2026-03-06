Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила об ударах по более 400 целям в Иране
20:00 06.03.2026 (обновлено: 20:01 06.03.2026)
ЦАХАЛ заявила об ударах по более 400 целям в Иране
ЦАХАЛ заявила об ударах по более 400 целям в Иране
Армия обороны Израиля заявила, что в пятницу нанесла удары по более 400 целям в Иране, в том числе по ракетным пусковым установкам и складам с БПЛА. РИА Новости, 06.03.2026
иран
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
в мире
иран
израиль
иран, военная операция сша и израиля против ирана, израиль, в мире
Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль, В мире
ЦАХАЛ заявила об ударах по более 400 целям в Иране

ЦАХАЛ заявила об ударах по более 400 целям в Иране, включая склады с БПЛА

Израильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила, что в пятницу нанесла удары по более 400 целям в Иране, в том числе по ракетным пусковым установкам и складам с БПЛА.
"Сегодня (в пятницу - ред.) в нескольких районах Ирана были нанесены удары по более 400 целям, включая пусковые установки баллистических ракет и объекты хранения иранских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении армии.
