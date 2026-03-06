https://ria.ru/20260306/bpla-2079022054.html
БПЛА атаковал штаб-квартиру шиитского ополчения на севере Ирака
БПЛА атаковал штаб-квартиру шиитского ополчения на севере Ирака
Беспилотник нанес удар по штаб-квартире шиитского ополчения в Мосуле на севере Ирака, пострадавших нет, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в... РИА Новости, 06.03.2026
