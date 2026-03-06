https://ria.ru/20260306/bpla-2078945369.html
Развожаев рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Севастополь
Развожаев рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Девять жителей многоэтажки, в том числе трое несовершеннолетних, получили незначительные ранения от осколков разбитого стекла в результате атаки беспилотников ВСУ в Севастополе, заявил губернатор города Михаил Развожаев.
"Слава Богу все живы, незначительные ранения от осколков разбитого стекла", - сказал губернатор журналистам о состоянии пострадавших.
В ночь на пятницу губернатор города Михаил Развожаев
сообщил об атаке ВСУ
на Севастополь
. В результате атаки ранены девять человек, в их числе трое детей. Сильно поврежден пятиэтажный многоквартирный дом на улице Ефремова
, рядом с которым упал и сдетонировал начиненный металлическими шариками беспилотник.
Губернатор Севастополя назвал актом агрессии против мирных жителей Севастополя ночную атаку беспилотниками ВСУ.