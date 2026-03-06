Развожаев рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Севастополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Девять жителей многоэтажки, в том числе трое несовершеннолетних, получили незначительные ранения от осколков разбитого стекла в результате атаки беспилотников ВСУ в Севастополе, заявил губернатор города Михаил Развожаев.