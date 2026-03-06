Рейтинг@Mail.ru
Развожаев рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Севастополь - РИА Новости, 06.03.2026
10:55 06.03.2026 (обновлено: 10:58 06.03.2026)
Развожаев рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Севастополь
Развожаев рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Севастополь - РИА Новости, 06.03.2026
Развожаев рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Севастополь
Девять жителей многоэтажки, в том числе трое несовершеннолетних, получили незначительные ранения от осколков разбитого стекла в результате атаки беспилотников... РИА Новости, 06.03.2026
севастополь, вооруженные силы украины, происшествия
Севастополь, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Развожаев рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Севастополь

Развожаев: пострадавшие при атаке БПЛА на Севастополь получили легкие ранения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Девять жителей многоэтажки, в том числе трое несовершеннолетних, получили незначительные ранения от осколков разбитого стекла в результате атаки беспилотников ВСУ в Севастополе, заявил губернатор города Михаил Развожаев.
"Слава Богу все живы, незначительные ранения от осколков разбитого стекла", - сказал губернатор журналистам о состоянии пострадавших.
В ночь на пятницу губернатор города Михаил Развожаев сообщил об атаке ВСУ на Севастополь. В результате атаки ранены девять человек, в их числе трое детей. Сильно поврежден пятиэтажный многоквартирный дом на улице Ефремова, рядом с которым упал и сдетонировал начиненный металлическими шариками беспилотник.
Губернатор Севастополя назвал актом агрессии против мирных жителей Севастополя ночную атаку беспилотниками ВСУ.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
На Кубани обломки БПЛА повредили два многоквартирных дома
СевастопольВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
