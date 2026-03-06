Рейтинг@Mail.ru
"Билайн" в Москве может работать с перебоями из-за внешних ограничений - РИА Новости, 06.03.2026
16:14 06.03.2026
"Билайн" в Москве может работать с перебоями из-за внешних ограничений
"Билайн" в Москве может работать с перебоями из-за внешних ограничений - РИА Новости, 06.03.2026
"Билайн" в Москве может работать с перебоями из-за внешних ограничений
Абоненты "Билайна" в Москве могут столкнуться с проблемами в работе сети оператора связи, однако это связано с внешними ограничениями, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 06.03.2026
РИА Новости
2026
"Билайн" в Москве может работать с перебоями из-за внешних ограничений

РИА Новости: "Билайн" в Москве может работать с перебоями

Сим-карта сотовой связи мобильного оператора "Билайн"
Сим-карта сотовой связи мобильного оператора Билайн - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Сим-карта сотовой связи мобильного оператора "Билайн". Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Абоненты "Билайна" в Москве могут столкнуться с проблемами в работе сети оператора связи, однако это связано с внешними ограничениями, рассказали РИА Новости в компании.
"На данный момент в некоторых районах Москвы сеть действительно может работать с прерываниями в связи с внешними ограничениями. Ждем восстановления доступа вместе с вами", - сообщили в компании.
В пятницу утром москвичи стали жаловаться на работу T2 и "Билайна", следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.
Телефон в руках - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Роскомнадзор назвал жалобы на сбои в работе его ресурсов фейковыми
