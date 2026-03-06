https://ria.ru/20260306/bilayn-2079059218.html
"Билайн" в Москве может работать с перебоями из-за внешних ограничений
"Билайн" в Москве может работать с перебоями из-за внешних ограничений - РИА Новости, 06.03.2026
"Билайн" в Москве может работать с перебоями из-за внешних ограничений
Абоненты "Билайна" в Москве могут столкнуться с проблемами в работе сети оператора связи, однако это связано с внешними ограничениями, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T16:14:00+03:00
2026-03-06T16:14:00+03:00
2026-03-06T16:14:00+03:00
технологии
москва
билайн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071672871_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_97a603ca02cb51a64d5fba35cff7200f.jpg
https://ria.ru/20260305/roskomnadzor-2078686755.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071672871_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9fedcd5f46919d933d93ff1893ec0bf5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, москва, билайн
Технологии, Москва, Билайн
"Билайн" в Москве может работать с перебоями из-за внешних ограничений
РИА Новости: "Билайн" в Москве может работать с перебоями