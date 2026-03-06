Рейтинг@Mail.ru
Безруков поблагодарил Минкультуры за оказанное доверие - РИА Новости, 06.03.2026
Культура
Культура
 
16:33 06.03.2026
Безруков поблагодарил Минкультуры за оказанное доверие
Безруков поблагодарил Минкультуры за оказанное доверие - РИА Новости, 06.03.2026
Безруков поблагодарил Минкультуры за оказанное доверие
Народный артист РФ Сергей Безруков, комментируя свое назначение на пост художественного руководителя МХАТ имени Горького, поблагодарил министерство культуры... РИА Новости, 06.03.2026
культура
россия
сергей безруков
ольга любимова
мхат имени м. горького
новости культуры
россия
россия, сергей безруков, ольга любимова, мхат имени м. горького, новости культуры
Культура, Россия, Сергей Безруков, Ольга Любимова, МХАТ имени М. Горького, Новости культуры
Безруков поблагодарил Минкультуры за оказанное доверие

Безруков, комментируя назначение худруком МХАТ, поблагодарил Минкульт за доверие

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Сергей Безруков
Сергей Безруков
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Сергей Безруков. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Народный артист РФ Сергей Безруков, комментируя свое назначение на пост художественного руководителя МХАТ имени Горького, поблагодарил министерство культуры России за оказанное ему доверие.
Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что худруком МХАТ имени Горького стал Сергей Безруков.
«

"Благодарю за такое доверие, подробные комментарии чуть позднее", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее генеральным директором МХАТ имени М. Горького была назначена Елена Булукова, которая ранее занимала пост директора Государственного академического Центрального театра кукол имени С. В. Образцова.
Сергей Безруков
Богомолов оценил назначение Безрукова худруком МХАТ имени Горького
Вчера, 14:21
 
Культура Россия Сергей Безруков Ольга Любимова МХАТ имени М. Горького Новости культуры
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
