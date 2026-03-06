https://ria.ru/20260306/bezrukov-2079064738.html
Безруков поблагодарил Минкультуры за оказанное доверие
Безруков поблагодарил Минкультуры за оказанное доверие - РИА Новости, 06.03.2026
Безруков поблагодарил Минкультуры за оказанное доверие
Народный артист РФ Сергей Безруков, комментируя свое назначение на пост художественного руководителя МХАТ имени Горького, поблагодарил министерство культуры... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T16:33:00+03:00
2026-03-06T16:33:00+03:00
2026-03-06T16:33:00+03:00
культура
россия
сергей безруков
ольга любимова
мхат имени м. горького
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903288689_0:256:3072:1984_1920x0_80_0_0_c300f73b353cb20beb4e07d9ac04edfb.jpg
https://ria.ru/20260306/bogomolov-2079015255.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903288689_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_95dac76ed41e489985ad6da6ec56d385.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей безруков, ольга любимова, мхат имени м. горького, новости культуры
Культура, Россия, Сергей Безруков, Ольга Любимова, МХАТ имени М. Горького, Новости культуры
Безруков поблагодарил Минкультуры за оказанное доверие
Безруков, комментируя назначение худруком МХАТ, поблагодарил Минкульт за доверие