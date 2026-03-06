Машков поздравил Безрукова с назначением худруком МХАТа

«

"Поздравляю секретаря Союза театральных деятелей России Сергея Безрукова с назначением на должность художественного руководителя МХАТ имени Горького! Уверен, его работоспособность, искренняя любовь к зрителю и глубокое уважение к традициям помогут открыть новую яркую страницу в истории прославленного театра. А опыт, накопленный в Московском Губернском театре, станет надежной опорой для всего коллектива", - говорится в телеграмме, опубликованной в Telegram-канале СТД России.