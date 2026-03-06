Рейтинг@Mail.ru
Машков поздравил Безрукова с назначением худруком МХАТа - РИА Новости, 06.03.2026
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:25 06.03.2026 (обновлено: 16:26 06.03.2026)
Машков поздравил Безрукова с назначением худруком МХАТа
Машков поздравил Безрукова с назначением худруком МХАТа - РИА Новости, 06.03.2026
Машков поздравил Безрукова с назначением худруком МХАТа
Председатель Союза театральных деятелей (СТД) России Владимир Машков поздравил народного артиста России Сергея Безрукова с назначением на должность худрука... РИА Новости, 06.03.2026
культура
россия
сергей безруков
владимир машков
ольга любимова
московский губернский театр
мхат имени м. горького
новости культуры
россия
россия, сергей безруков, владимир машков, ольга любимова, московский губернский театр, мхат имени м. горького, новости культуры
Культура, Россия, Сергей Безруков, Владимир Машков, Ольга Любимова, Московский губернский театр, МХАТ имени М. Горького, Новости культуры
Машков поздравил Безрукова с назначением худруком МХАТа

Машков: Безруков как худрук МХАТа откроет новую страницу в истории театра

Сергей Безруков
Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Сергей Безруков. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей (СТД) России Владимир Машков поздравил народного артиста России Сергея Безрукова с назначением на должность худрука МХАТа имени Горького, отметив, что его уважение к традициям поможет открыть новую страницу в истории театра.
Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что худруком МХАТ имени Горького стал Сергей Безруков.
«

"Поздравляю секретаря Союза театральных деятелей России Сергея Безрукова с назначением на должность художественного руководителя МХАТ имени Горького! Уверен, его работоспособность, искренняя любовь к зрителю и глубокое уважение к традициям помогут открыть новую яркую страницу в истории прославленного театра. А опыт, накопленный в Московском Губернском театре, станет надежной опорой для всего коллектива", - говорится в телеграмме, опубликованной в Telegram-канале СТД России.

Кроме того, Машков пожелал Безрукову мудрых решений, верных соратников и успеха.
Ранее генеральным директором МХАТ имени М. Горького была назначена Елена Булукова, которая ранее занимала пост директора Государственного академического Центрального театра кукол имени С. В. Образцова.
Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Богомолов оценил назначение Безрукова худруком МХАТ имени Горького
Вчера, 14:21
 
КультураРоссияСергей БезруковВладимир МашковОльга ЛюбимоваМосковский губернский театрМХАТ имени М. ГорькогоНовости культуры
 
 
