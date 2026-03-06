Машков поздравил Безрукова с назначением худруком МХАТа

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей (СТД) России Владимир Машков поздравил народного артиста России Сергея Безрукова с назначением на должность худрука МХАТа имени Горького, отметив, что его уважение к традициям поможет открыть новую страницу в истории театра.
Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что худруком МХАТ имени Горького стал Сергей Безруков.
«
"Поздравляю секретаря Союза театральных деятелей России Сергея Безрукова с назначением на должность художественного руководителя МХАТ имени Горького! Уверен, его работоспособность, искренняя любовь к зрителю и глубокое уважение к традициям помогут открыть новую яркую страницу в истории прославленного театра. А опыт, накопленный в Московском Губернском театре, станет надежной опорой для всего коллектива", - говорится в телеграмме, опубликованной в Telegram-канале СТД России.
Кроме того, Машков пожелал Безрукову мудрых решений, верных соратников и успеха.
Ранее генеральным директором МХАТ имени М. Горького была назначена Елена Булукова, которая ранее занимала пост директора Государственного академического Центрального театра кукол имени С. В. Образцова.