Безрукова назначили худруком МХАТ имени Горького
Культура
Культура
 
12:28 06.03.2026 (обновлено: 17:08 06.03.2026)
Безрукова назначили худруком МХАТ имени Горького
Безрукова назначили худруком МХАТ имени Горького
Безрукова назначили худруком МХАТ имени Горького

Минкульт назначил Безрукова худруком МХАТ имени Горького

Сергей Безруков. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Актера Сергея Безрукова назначили худруком МХАТ имени Горького, сообщила глава Минкульта Ольга Любимова.
"Художественным руководителем МХАТ имени М. Горького стал Сергей Безруков", — написала она на платформе MAX.
С 2014-го артист — худрук Московского Губернского театра. Он также ведет актерскую мастерскую во ВГИКе.
В 2025 году гендиректором МХАТ имени Горького назначили Елену Булукову. До этого она руководила Театром кукол имени С. В. Образцова.
Безруков возглавил рейтинг лучших российских актеров 2025 года
18 ноября 2025, 11:30
 
Сергей Безруков Россия Ольга Любимова МХАТ имени М. Горького Московский губернский театр ВГИК Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
