https://ria.ru/20260306/bezrukov-2078971474.html
Безрукова назначили худруком МХАТ имени Горького
Безрукова назначили худруком МХАТ имени Горького - РИА Новости, 06.03.2026
Безрукова назначили худруком МХАТ имени Горького
Актера Сергея Безрукова назначили худруком МХАТ имени Горького, сообщила глава Минкульта Ольга Любимова. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T12:28:00+03:00
2026-03-06T12:28:00+03:00
2026-03-06T17:08:00+03:00
сергей безруков
культура
россия
ольга любимова
мхат имени м. горького
культура-важное
московский губернский театр
вгик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064642567_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b6cf1e5aa2e11776de95f489ba3a2c12.jpg
https://ria.ru/20251118/bezrukov-2055668447.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064642567_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dd7e3e66488ec3814cbb06cfdc883cb7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей безруков, россия, ольга любимова, мхат имени м. горького, культура-важное, московский губернский театр, вгик, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Сергей Безруков, Культура, Россия, Ольга Любимова, МХАТ имени М. Горького, Культура-Важное, Московский губернский театр, ВГИК, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
Безрукова назначили худруком МХАТ имени Горького
Минкульт назначил Безрукова худруком МХАТ имени Горького