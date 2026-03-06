Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды заняли первое место в ЕС по дороговизне бензина - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/benzin-2079033445.html
Нидерланды заняли первое место в ЕС по дороговизне бензина
Нидерланды заняли первое место в ЕС по дороговизне бензина - РИА Новости, 06.03.2026
Нидерланды заняли первое место в ЕС по дороговизне бензина
Нидерланды занимают первое место в ЕС по цене бензина - около 2,07 евро за литр, свидетельствуют данные нефтяного бюллетеня Европейской комиссии (Weekly Oil... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T15:05:00+03:00
2026-03-06T15:05:00+03:00
в мире
нидерланды
дания
греция
евросоюз
еврокомиссия
бензин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152111/47/1521114748_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a152d3beb548026054541e73d1dd41aa.jpg
https://ria.ru/20250508/rossija-2015738799.html
нидерланды
дания
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152111/47/1521114748_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_19f5ee05452511c8e8b05190974bc723.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, дания, греция, евросоюз, еврокомиссия, бензин
В мире, Нидерланды, Дания, Греция, Евросоюз, Еврокомиссия, Бензин
Нидерланды заняли первое место в ЕС по дороговизне бензина

Еврокомиссия выяснила, что самый дорогой бензин в Европе продается в Нидерландах

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на одной из автозаправочных станций
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 6 мар - РИА Новости. Нидерланды занимают первое место в ЕС по цене бензина - около 2,07 евро за литр, свидетельствуют данные нефтяного бюллетеня Европейской комиссии (Weekly Oil Bulletin), с которыми ознакомилось РИА Новости.
Стоимость бензина (Euro 95) в Нидерландах составляет в среднем около 2,07 евро за литр, что примерно на треть выше среднего уровня по Евросоюзу. На втором и третьем местах по ценам на бензин в ЕС расположились Дания (примерно 2,03 евро за литр) и Греция (около 1,98 евро за литр). Эти цифры основаны на официальных данных от 2-5 марта бюллетеня ЕК, куда страны ЕС еженедельно передают средние потребительские цены на топливо.
По стоимости дизеля Нидерланды также входят в пятерку самых дорогих в Евросоюзе, но первое и второе места достались Финляндии и Швеции.
Как показали данные нидерландской потребительской организации United Consumers, опубликованные в пятницу, цена на дизельное топливо в Нидерландах достигла максимального с 2022 года уровня.
Автозаправочная станция - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Россия вошла в число мировых лидеров по дешевизне бензина
8 мая 2025, 09:24
 
В миреНидерландыДанияГрецияЕвросоюзЕврокомиссияБензин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала