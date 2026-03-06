Нидерланды заняли первое место в ЕС по дороговизне бензина

ГААГА, 6 мар - РИА Новости. Нидерланды занимают первое место в ЕС по цене бензина - около 2,07 евро за литр, свидетельствуют данные нефтяного бюллетеня Европейской комиссии (Weekly Oil Bulletin), с которыми ознакомилось РИА Новости.

Как показали данные нидерландской потребительской организации United Consumers, опубликованные в пятницу, цена на дизельное топливо в Нидерландах достигла максимального с 2022 года уровня.