Нидерланды заняли первое место в ЕС по дороговизне бензина

ГААГА, 6 мар - РИА Новости. Нидерланды занимают первое место в ЕС по цене бензина - около 2,07 евро за литр, свидетельствуют данные нефтяного бюллетеня Европейской комиссии (Weekly Oil Bulletin), с которыми ознакомилось РИА Новости.
Стоимость бензина (Euro 95) в Нидерландах составляет в среднем около 2,07 евро за литр, что примерно на треть выше среднего уровня по Евросоюзу. На втором и третьем местах по ценам на бензин в ЕС расположились Дания (примерно 2,03 евро за литр) и Греция (около 1,98 евро за литр). Эти цифры основаны на официальных данных от 2-5 марта бюллетеня ЕК, куда страны ЕС еженедельно передают средние потребительские цены на топливо.
Как показали данные нидерландской потребительской организации United Consumers, опубликованные в пятницу, цена на дизельное топливо в Нидерландах достигла максимального с 2022 года уровня.
Россия вошла в число мировых лидеров по дешевизне бензина
8 мая 2025, 09:24