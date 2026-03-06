Рейтинг@Mail.ru
В зоопарке в Крыму проснулись байбаки
Хорошие новости
 
13:21 06.03.2026
В зоопарке в Крыму проснулись байбаки
В зоопарке в Крыму проснулись байбаки - РИА Новости, 06.03.2026
В зоопарке в Крыму проснулись байбаки
Предвестники прихода теплой весны - байбаки - проснулись в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко.
хорошие новости
республика крым
республика крым
Хорошие новости, Республика Крым
В зоопарке в Крыму проснулись байбаки

В зоопарке в Крыму проснулись предвестники теплой весны байбаки

Степной сурок или байбак
Степной сурок или байбак - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Степной сурок или байбак. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Предвестники прихода теплой весны - байбаки - проснулись в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко.
«
"В зоопарке проснулись байбаки – это живые барометры и предвестники прихода теплой весны", - сказал Жиленко.
По его словам, байбаки, после зимней спячки, получают усиленное питание, чтобы как можно быстрее восполнить силы.
"Когда прогревает солнце, то они начинают носиться и играть в догонялки. Байбаки очень прожорливые сейчас, такое ощущение, что все время жуют", - уточнил Жиленко.
Орнитолог рассказала о брачных демонстрациях птиц в Подмосковье
Орнитолог рассказала о брачных демонстрациях птиц в Подмосковье
Вчера, 08:21
 
Хорошие новости
Республика Крым
 
 
