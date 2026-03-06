В зоопарке в Крыму проснулись байбаки

"В зоопарке проснулись байбаки – это живые барометры и предвестники прихода теплой весны", - сказал Жиленко.

По его словам, байбаки, после зимней спячки, получают усиленное питание, чтобы как можно быстрее восполнить силы.

"Когда прогревает солнце, то они начинают носиться и играть в догонялки. Байбаки очень прожорливые сейчас, такое ощущение, что все время жуют", - уточнил Жиленко.