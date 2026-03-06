https://ria.ru/20260306/baybaki-2078986515.html
В зоопарке в Крыму проснулись байбаки
Предвестники прихода теплой весны - байбаки - проснулись в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко. РИА Новости, 06.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Предвестники прихода теплой весны - байбаки - проснулись в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко.
"В зоопарке проснулись байбаки – это живые барометры и предвестники прихода теплой весны", - сказал Жиленко.
По его словам, байбаки, после зимней спячки, получают усиленное питание, чтобы как можно быстрее восполнить силы.
"Когда прогревает солнце, то они начинают носиться и играть в догонялки. Байбаки очень прожорливые сейчас, такое ощущение, что все время жуют", - уточнил Жиленко.