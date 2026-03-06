У берегов Бали спасли российского серфера

ДЖАКАРТА, 6 мар - РИА Новости. Российский турист был спасен рыбаками у берегов индонезийского острова Бали после того, как почти 20 часов дрейфовал в открытом море, унесенный сильным течением во время серфинга, сообщили местные власти.

По данным полиции, 64-летний гражданин России пропал в четверг днем во время серфинга в районе Нуса-Дуа на юге острова. Сильное морское течение унесло его далеко от места, где он вошел в воду.

Мужчину обнаружили утром в пятницу рыбаки примерно в пяти километрах от пляжа Лебих в округе Гианьяр. Он находился в море рядом со своей доской для серфинга и был сильно истощен.

Рыбак И Путу Агус Путра Йохана рассказал, что сначала заметил в море дрейфующую доску для серфинга и хотел забрать ее.

"Сначала я подумал, что это просто доска, которую можно взять домой для ребенка. Но когда подплыл ближе, увидел, что рядом находится человек. Я сразу помог поднять его на лодку и связался с другими рыбаками и службами, чтобы организовать высадку на берег", - сообщил он.

После получения сообщения сотрудники водной полиции Гианьяра направились в район пляжа Лебих для оказания помощи.

« "Пострадавшего обнаружили рыбаки, находившиеся в море. После поступления информации наши сотрудники выехали в акваторию у пляжа Лебих, чтобы помочь с эвакуацией", - заявил глава подразделения морской полиции округа Гианьяр И Геде Будараса.

После спасения россиянина доставили на берег. Позднее за ним прибыли родственники, сотрудники отеля, где он остановился, а также представители индонезийской поисково-спасательной службы Basarnas.

Туристу оказали медицинскую помощь, после чего его направили на дальнейшее обследование.