На Бали задержали россиянку - РИА Новости, 06.03.2026
21:38 06.03.2026
На Бали задержали россиянку
На Бали задержали россиянку
Индонезийские правоохранительные органы задержали гражданку России по подозрению в организации подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков...
2026-03-06T21:38:00+03:00
2026-03-06T21:38:00+03:00
Новости
Бали, Россия, Сабах
На Бали задержали россиянку

На Бали задержали россиянку по делу об организации подпольной нарколаборатории

Сотрудник полиции на Бали. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 6 мар — РИА Новости. Индонезийские правоохранительные органы задержали гражданку России по подозрению в организации подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков на острове Бали, сообщает местная полиция.
Операцию провела совместная группа сотрудников Национального антинаркотического агентства Индонезии (BNN), полиции провинции Бали и таможенной службы. В ночь на пятницу силовики провели рейд на вилле в деревне Саба в районе Блахбатух округа Гианьяр.
Таиланд - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Россиянину грозит смертная казнь в Таиланде
11 июля 2025, 20:37
По данным правоохранительных органов, в ходе операции была задержана 30-летняя иностранка, имеющая российское гражданство.
«
"Во время обыска на вилле сотрудники обнаружили химические вещества и лабораторное оборудование, которые, предположительно, использовались для производства синтетических наркотиков. В частности, в комнате, где проживала задержанная, были найдены несколько канистр с химическими жидкостями", - заявила полиция.
По предварительным данным лаборатории, обнаруженное вещество может быть синтетическим каннабиноидом — компонентом, который, как предполагается, используется в производстве наркотика мефедрона.
Кроме того, на месте были изъяты различные химические реагенты, включая метанол, этилацетат, метиламин, гидробромовую и лимонную кислоты.
Вид на храм Танах Лот, Бали - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
В Индонезии заявили, что преступники всего мира пытаются спрятаться на Бали
15 февраля, 10:44
Также сотрудники обнаружили лабораторное оборудование — колбы, цифровые весы, шприцы, фильтры, респираторы и устройства для сушки веществ.
По версии следствия, вилла могла использоваться в качестве скрытого производства синтетических наркотиков. Расследование продолжается.
Полиция Бали задержала двух граждан России по подозрению в вымогательстве денежных средств у иностранцев - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
На Бали задержали двух россиян по подозрению в вымогательстве
1 августа 2025, 17:30
 
