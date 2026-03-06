На Бали задержали россиянку

«

"Во время обыска на вилле сотрудники обнаружили химические вещества и лабораторное оборудование, которые, предположительно, использовались для производства синтетических наркотиков. В частности, в комнате, где проживала задержанная, были найдены несколько канистр с химическими жидкостями", - заявила полиция.