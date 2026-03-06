https://ria.ru/20260306/bali-2079133288.html
На Бали задержали россиянку
На Бали задержали россиянку - РИА Новости, 06.03.2026
На Бали задержали россиянку
Индонезийские правоохранительные органы задержали гражданку России по подозрению в организации подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков... РИА Новости, 06.03.2026
ДЖАКАРТА, 6 мар — РИА Новости. Индонезийские правоохранительные органы задержали гражданку России по подозрению в организации подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков на острове Бали, сообщает местная полиция.
Операцию провела совместная группа сотрудников Национального антинаркотического агентства Индонезии (BNN), полиции провинции Бали
и таможенной службы. В ночь на пятницу силовики провели рейд на вилле в деревне Саба
в районе Блахбатух округа Гианьяр.
По данным правоохранительных органов, в ходе операции была задержана 30-летняя иностранка, имеющая российское гражданство.
«
"Во время обыска на вилле сотрудники обнаружили химические вещества и лабораторное оборудование, которые, предположительно, использовались для производства синтетических наркотиков. В частности, в комнате, где проживала задержанная, были найдены несколько канистр с химическими жидкостями", - заявила полиция.
По предварительным данным лаборатории, обнаруженное вещество может быть синтетическим каннабиноидом — компонентом, который, как предполагается, используется в производстве наркотика мефедрона.
Кроме того, на месте были изъяты различные химические реагенты, включая метанол, этилацетат, метиламин, гидробромовую и лимонную кислоты.
Также сотрудники обнаружили лабораторное оборудование — колбы, цифровые весы, шприцы, фильтры, респираторы и устройства для сушки веществ.
По версии следствия, вилла могла использоваться в качестве скрытого производства синтетических наркотиков. Расследование продолжается.