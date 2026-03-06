Россияне на Бали столкнулись со "схемой Долиной" при аренде вилл

ДЖАКАРТА, 6 фев - РИА Новости. Россияне на индонезийском острове Бали начали сталкиваться с мошеннической схемой при долгосрочной аренде вилл, напоминающей так называемую "схему Долиной", когда посредники получают деньги за недвижимость, не имея на это права, рассказали РИА Новости пострадавшие.

По словам Анастасии, приехавшей на Бали из Новосибирска , ее семья арендовала частную виллу через агента, который представлялся посредником владельца и уверял, что имеет право сдавать объект.

"Мы арендовали не виллу в комплексе, а частную виллу - через агента, который представлял владельца. Мы все были уверены, что он имеет полное право сдавать виллу и действует от имени владельца - они представлялись как одна семья", - рассказала она.

По ее словам, аренда была оплачена сразу за год вперед - до февраля 2027 года. Однако позже на виллу приехал настоящий владелец и заявил, что не получал деньги.

"Он просто повесил на дом замок и сказал, что мы заплатили не тому человеку. По его словам, деньги получил только агент, с которым они больше не сотрудничают. Теперь нам предлагают съехать и самостоятельно требовать деньги обратно у этого агента", - пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что посредник обещает вернуть деньги, однако, по ее словам, "скорее всего, этого не произойдет".

С похожими историями столкнулись и другие россияне на острове. Так, россиянин из Москвы Сергей рассказал РИА Новости, что внес депозит за виллу в районе Чангу, однако по прибытии обнаружил, что жилье уже занято другими арендаторами.