Рейтинг@Mail.ru
Россияне на Бали столкнулись со "схемой Долиной" при аренде вилл - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:42 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/bali-2078902240.html
Россияне на Бали столкнулись со "схемой Долиной" при аренде вилл
Россияне на Бали столкнулись со "схемой Долиной" при аренде вилл - РИА Новости, 06.03.2026
Россияне на Бали столкнулись со "схемой Долиной" при аренде вилл
Россияне на индонезийском острове Бали начали сталкиваться с мошеннической схемой при долгосрочной аренде вилл, напоминающей так называемую "схему Долиной",... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T04:42:00+03:00
2026-03-06T04:42:00+03:00
бали
новосибирск
москва
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838126317_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_312d3e6cb5829a5007f508d888045250.jpg
https://ria.ru/20260122/zhile-2069454429.html
https://ria.ru/20260306/moshenniki-2078892076.html
https://ria.ru/20260303/oae-2078083906.html
бали
новосибирск
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838126317_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_e09ac93e67082ca6797ba09b6aff134f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бали, новосибирск, москва, в мире
Бали, Новосибирск, Москва, В мире
Россияне на Бали столкнулись со "схемой Долиной" при аренде вилл

РИА Новости: россияне на Бали столкнулись со схемой Долиной при аренде вилл

CC BY 2.0 / Jorge Franganillo / Убуд, Бали
Убуд, Бали - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
CC BY 2.0 / Jorge Franganillo /
Убуд, Бали. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДЖАКАРТА, 6 фев - РИА Новости. Россияне на индонезийском острове Бали начали сталкиваться с мошеннической схемой при долгосрочной аренде вилл, напоминающей так называемую "схему Долиной", когда посредники получают деньги за недвижимость, не имея на это права, рассказали РИА Новости пострадавшие.
По словам Анастасии, приехавшей на Бали из Новосибирска, ее семья арендовала частную виллу через агента, который представлялся посредником владельца и уверял, что имеет право сдавать объект.
Ключ в замочной скважине - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Юрист рассказал, как защититься от "схемы Долиной"
22 января, 01:09
"Мы арендовали не виллу в комплексе, а частную виллу - через агента, который представлял владельца. Мы все были уверены, что он имеет полное право сдавать виллу и действует от имени владельца - они представлялись как одна семья", - рассказала она.
По ее словам, аренда была оплачена сразу за год вперед - до февраля 2027 года. Однако позже на виллу приехал настоящий владелец и заявил, что не получал деньги.
"Он просто повесил на дом замок и сказал, что мы заплатили не тому человеку. По его словам, деньги получил только агент, с которым они больше не сотрудничают. Теперь нам предлагают съехать и самостоятельно требовать деньги обратно у этого агента", - пояснила собеседница агентства.
Она добавила, что посредник обещает вернуть деньги, однако, по ее словам, "скорее всего, этого не произойдет".
Вид на Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Мошенники рекламируют несуществующий музыкальный фестиваль в Дубае
02:25
С похожими историями столкнулись и другие россияне на острове. Так, россиянин из Москвы Сергей рассказал РИА Новости, что внес депозит за виллу в районе Чангу, однако по прибытии обнаружил, что жилье уже занято другими арендаторами.
"Да, действительно, есть ощущение, что "схема Долиной" докатилась и до Бали", - поделился Сергей.
Район Даунтаун Дубай в Дубае - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Мошенники предлагают выезд из Дубая за 1000 долларов
3 марта, 07:52
 
БалиНовосибирскМоскваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала