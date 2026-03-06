https://ria.ru/20260306/bakhreyn-2078903419.html
МВД Бахрейна уточнило информацию о повреждениях в Манаме
МВД Бахрейна уточнило информацию о повреждениях в Манаме - РИА Новости, 06.03.2026
МВД Бахрейна уточнило информацию о повреждениях в Манаме
МВД Бахрейна уточнило, что в ночь на пятницу повреждения в столице королевства Манаме получили два жилых здания и гостиница. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T05:12:00+03:00
2026-03-06T05:12:00+03:00
2026-03-06T05:15:00+03:00
в мире
сша
иран
бахрейн
али лариджани
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078655412_0:0:2914:1636_1920x0_80_0_0_925c189bed41848e1ad10d6c5b7c6513.jpg
https://ria.ru/20260305/pozhar-2078849738.html
https://ria.ru/20260304/katastrofa-2078340963.html
сша
иран
бахрейн
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078651568_907:0:3600:2020_1920x0_80_0_0_2d6fb149b624ecfff876899a5475c0c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, бахрейн, али лариджани, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Бахрейн, Али Лариджани, Военная операция США и Израиля против Ирана
МВД Бахрейна уточнило информацию о повреждениях в Манаме
МВД Бахрейна уточнило, что в Манаме были повреждены два жилых здания и гостиница
ДОХА, 6 мар - РИА Новости. МВД Бахрейна уточнило, что в ночь на пятницу повреждения в столице королевства Манаме получили два жилых здания и гостиница.
Ранее ведомство сообщало, что в результате иранской атаки повреждения получили две гостиницы и одно жилое здание.
"Уточнение... (повреждения получили - ред.) два жилых здания и одна гостиница в Манаме, жертв нет. Служба гражданской обороны локализовала пожар, вспыхнувший в квартире одного из зданий", - говорится в сообщении МВД Бахрейна.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчеркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона. Корпус стражей исламской революции заявлял, что целями иранских ударов являются военные объекты Израиля.