МВД Бахрейна уточнило информацию о повреждениях в Манаме
05:12 06.03.2026
МВД Бахрейна уточнило информацию о повреждениях в Манаме
МВД Бахрейна уточнило информацию о повреждениях в Манаме - РИА Новости, 06.03.2026
МВД Бахрейна уточнило информацию о повреждениях в Манаме
МВД Бахрейна уточнило, что в ночь на пятницу повреждения в столице королевства Манаме получили два жилых здания и гостиница. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T05:12:00+03:00
2026-03-06T05:15:00+03:00
в мире
сша
иран
бахрейн
али лариджани
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
бахрейн
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, сша, иран, бахрейн, али лариджани, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Бахрейн, Али Лариджани, Военная операция США и Израиля против Ирана
МВД Бахрейна уточнило информацию о повреждениях в Манаме

МВД Бахрейна уточнило, что в Манаме были повреждены два жилых здания и гостиница

Дым на месте авиаудара по центру обслуживания пятого флота США в Манаме, Бахрейн
Дым на месте авиаудара по центру обслуживания пятого флота США в Манаме, Бахрейн - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
Дым на месте авиаудара по центру обслуживания пятого флота США в Манаме, Бахрейн. Архивное фото
ДОХА, 6 мар - РИА Новости. МВД Бахрейна уточнило, что в ночь на пятницу повреждения в столице королевства Манаме получили два жилых здания и гостиница.
Ранее ведомство сообщало, что в результате иранской атаки повреждения получили две гостиницы и одно жилое здание.
"Уточнение... (повреждения получили - ред.) два жилых здания и одна гостиница в Манаме, жертв нет. Служба гражданской обороны локализовала пожар, вспыхнувший в квартире одного из зданий", - говорится в сообщении МВД Бахрейна.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчеркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона. Корпус стражей исламской революции заявлял, что целями иранских ударов являются военные объекты Израиля.
В миреСШАИранБахрейнАли ЛариджаниВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала