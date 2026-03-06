МВД Бахрейна уточнило информацию о повреждениях в Манаме

Дым на месте авиаудара по центру обслуживания пятого флота США в Манаме, Бахрейн. Архивное фото

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS Дым на месте авиаудара по центру обслуживания пятого флота США в Манаме, Бахрейн

ДОХА, 6 мар - РИА Новости. МВД Бахрейна уточнило, что в ночь на пятницу повреждения в столице королевства Манаме получили два жилых здания и гостиница.

Ранее ведомство сообщало, что в результате иранской атаки повреждения получили две гостиницы и одно жилое здание.

"Уточнение... (повреждения получили - ред.) два жилых здания и одна гостиница в Манаме, жертв нет. Служба гражданской обороны локализовала пожар, вспыхнувший в квартире одного из зданий", - говорится в сообщении МВД Бахрейна.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.