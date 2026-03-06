https://ria.ru/20260306/bahrejn-2078896331.html
В Бахрейне две гостиницы попали под удар Ирана
В Бахрейне две гостиницы попали под удар Ирана - РИА Новости, 06.03.2026
В Бахрейне две гостиницы попали под удар Ирана
Две гостиницы в Манаме попали под удар в ходе атаки со стороны Ирана, говорится в заявлении МВД Бахрейна. РИА Новости, 06.03.2026
В Бахрейне две гостиницы попали под удар Ирана
В Манаме две гостиницы попали под удар во время атаки со стороны Ирана