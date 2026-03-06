Рейтинг@Mail.ru
03:16 06.03.2026
В Бахрейне две гостиницы попали под удар Ирана
В Бахрейне две гостиницы попали под удар Ирана
в мире
манама
иран
бахрейн
военная операция сша и израиля против ирана
2026
в мире, манама, иран, бахрейн, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Манама, Иран, Бахрейн, Военная операция США и Израиля против Ирана
БЕЙРУТ, 6 мар - РИА Новости. Две гостиницы в Манаме попали под удар в ходе атаки со стороны Ирана, говорится в заявлении МВД Бахрейна.
"В результате иранской агрессии под удар попали две гостиницы и жилой дом в столице Манаме. Нанесен материальный ущерб, жертв нет", - написано в заявлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Трамп напал на Иран по чужой ошибке — и это полная катастрофа
4 марта, 08:00
 
