В Багдаде несколько ракет упали на пустырях, не долетев до аэропорта
В Багдаде несколько ракет упали на пустырях, не долетев до аэропорта
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
иран
2026
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Багдаде несколько ракет упали на пустырях, не долетев до аэропорта
Несколько ракет упали на пустырях в Багдаде, не долетев до аэропорта
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Несколько ракет упали на пустырях в иракской столице Багдаде, не долетев до международного аэропорта, сообщила пресс-служба иракских органов безопасности в пятницу вечером.
Ранее шиитские группировки в составе "Сил исламского сопротивления Ирака" заявили о новой атаке на военную базу "Виктория" в районе Международного аэропорта Багдада, где также расположен логистический центр США.
"В 20.20 пятницы (совпадает с мск - ред.) группа ракет была запущена (в направлении иракской столицы - ред.) из города Абу-Грейб к западу от Багдада. Несколько ракет упали на пустырях в районах на отдалении от международного аэропорта Багдада", - говорится в релизе, полученном РИА Новости.
Согласно релизу, в результате инцидента пострадавших нет, материальный ущерб не причинен. Сотрудники органов безопасности обнаружили автомобиль, с которого осуществлялся запуск ракет, и новые снаряды.
На базу "Виктория" с начала эскалации вокруг Ирана
неоднократно предпринимались попытки атак с использованием БПЛА.