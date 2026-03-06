Рейтинг@Mail.ru
В Багдаде несколько ракет упали на пустырях, не долетев до аэропорта
23:15 06.03.2026
В Багдаде несколько ракет упали на пустырях, не долетев до аэропорта
2026-03-06T23:15:00+03:00
2026-03-06T23:15:00+03:00
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://ria.ru/20260306/katar-2079145919.html
иран
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Несколько ракет упали на пустырях в иракской столице Багдаде, не долетев до международного аэропорта, сообщила пресс-служба иракских органов безопасности в пятницу вечером.
Ранее шиитские группировки в составе "Сил исламского сопротивления Ирака" заявили о новой атаке на военную базу "Виктория" в районе Международного аэропорта Багдада, где также расположен логистический центр США.
"В 20.20 пятницы (совпадает с мск - ред.) группа ракет была запущена (в направлении иракской столицы - ред.) из города Абу-Грейб к западу от Багдада. Несколько ракет упали на пустырях в районах на отдалении от международного аэропорта Багдада", - говорится в релизе, полученном РИА Новости.
Согласно релизу, в результате инцидента пострадавших нет, материальный ущерб не причинен. Сотрудники органов безопасности обнаружили автомобиль, с которого осуществлялся запуск ракет, и новые снаряды.
На базу "Виктория" с начала эскалации вокруг Ирана неоднократно предпринимались попытки атак с использованием БПЛА.
