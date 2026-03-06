Рейтинг@Mail.ru
11:27 06.03.2026
"АвтоВАЗ" хочет зарегистрировать новый товарный знак
Производитель автомобилей "АвтоВАЗ" хочет зарегистрировать в России товарный знак "Niva", выяснило РИА Новости по данным Роспатента. РИА Новости, 06.03.2026
авто
россия
автоваз
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
авто, россия, автоваз, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Авто, Россия, АвтоВАЗ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
"АвтоВАЗ" хочет зарегистрировать новый товарный знак

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Производитель автомобилей "АвтоВАЗ" хочет зарегистрировать в России товарный знак "Niva", выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам ведомства, заявка была подана ранее в марте. В качестве заявителя указано акционерное общество "АвтоВАЗ".
Под товарным знаком "Niva" компания хочет продавать в России автомобили, запасные части и аксессуары для них, а также игры-конструкторы и транспортные игрушечные средства с дистанционным управлением.
Логотип LADA - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Lada зарегистрировала новый товарный знак в России
5 марта, 17:58
 
АвтоРоссияАвтоВАЗФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
