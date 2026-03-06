https://ria.ru/20260306/avtovaz-2078955929.html
"АвтоВАЗ" хочет зарегистрировать новый товарный знак
Производитель автомобилей "АвтоВАЗ" хочет зарегистрировать в России товарный знак "Niva", выяснило РИА Новости по данным Роспатента. РИА Новости, 06.03.2026
россия
